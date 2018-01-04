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Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması

Google, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini bildirdi.

Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması

Google, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları tespit ettiğini bildirdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:07
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Google'dan 'işlemcilerde güvenlik açığı' açıklaması

SANTA CLARA

Teknoloji devi Google'daki güvenlik uzmanları, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları bulduklarını kaydetti.

Google'un Project Zero ekibi, yaptığı açıklamada, İntel, AMD ve ARM gibi şirketlerin çiplerinde güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin sistem belleğinden parola ve diğer hassas bilgileri çalmasına olanak tanıdığını bildirdi.

"Güvenlik açığı diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkiledi"

Ekip, söz konusu açığın diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkilediğini aktardı.

Intel ise söz konusu problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Kullanıcılar meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyecek

Şirket, kullanıcıların çalışmalar sırasında meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyeceğini duyurdu.

Teknoloji şirketleri, çoğu zaman güvenlik açıklarını, bilgisayar korsanlarının faydalanmasını önlemek amacıyla bu açıklar onarılana kadar duyurmuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GoogleIşlemciGüvenlik Açığı
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