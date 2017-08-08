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Google'da cinsiyet ayrımcılığı tartışması

Google'ın Üst Yöneticisi Pichai, şirkette çalışan bir erkek mühendisin cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadelerine tepki gösterdi.

Google'da cinsiyet ayrımcılığı tartışması

Google'ın Üst Yöneticisi Pichai, şirkette çalışan bir erkek mühendisin cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadelerine tepki gösterdi.

08 Ağustos 2017 Salı 13:29
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Google'da cinsiyet ayrımcılığı tartışması

Amerikan teknoloji şirketi Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, şirkette çalışan bir erkek mühendisin cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadelerine tepki gösterdi.

CNN'in haberine göre, Pichai tüm çalışanlara gönderdiği elektronik postada, şirkette çalışan bir erkek mühendisin, "Kadınların biyolojik olarak teknik konulara uygun olmadığını" ifade etmesinin, iş yerinde "zararlı cinsiyet yargılarını artırdığı" için sınırı aştığını belirtti.

İşlerinin, kullanıcılar için hayatlarında farklılık yaratacak muhteşem ürünler geliştirmek olduğunu vurgulayan Pichai, "Bir grup iş arkadaşınıza, onları bu iş için biyolojik olarak daha az uygun yapan özelliklere sahip olduğunu belirtmek çirkindir ve uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olay nedeniyle ailesiyle çıktığı tatilini yarıda keseceğini duyuran Pichai, bütün çalışanlar için nasıl kapsayıcı bir ortam oluşturulabileceğini konuşacaklarını ifade etti.

Pichai, nottaki cinsiyet ayrımcılığının belirtildiği bölümün şirketin davranış kurallarını ihlal ettiğine ancak aynı düşüncede olmayan çalışanların fikirlerini söyleyebilmesi gerektiğini kaydetti.

Şirket içerisinde cinsiyet ayrımcılığı tartışmaları, çalışanları ikiye böldü.

Bazı şirket çalışanları, söz konusu erkek mühendisin işten çıkarılmasını isterken, bazı çalışanlar da herkesin fikrini ifade etmede özgür olduğunu savunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
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