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Google'a 'rekabet' soruşturması

Google'ın rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kötüye kullanmayı yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma açılacak.

Google'a 'rekabet' soruşturması

Google'ın rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kötüye kullanmayı yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma açılacak.

06 Mart 2017 Pazartesi 12:02
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Google'a 'rekabet' soruşturması

Rekabet Kurulu, Google Inc, Google International LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇'nden oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kötüye kullanmayı yasaklayan kanun maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve şirketler ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumu kötüye kullanmayı yasaklayan maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusu Rekabet Kurulunca yeniden değerlendirildi.

Daha önce şikayet nedeniyle yapılan ön araştırmada, şirketin faaliyetleri incelenerek, soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararı alınmıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, Google'ın uygulamalarının ilgili maddeleri ihlal edebileceğine karar verdi. Kurul, bunun üzerine şirket hakkında yeniden soruşturma açtı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rekabet KuruluGoogleGoogle Reklamcılık Ve Pazarlama Li̇mi̇ted Şi̇rketi
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