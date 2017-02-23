Google, 7 yeni gezegeni doodle yaptı

İSTANBUL

Google, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıklamasının ardından, bunu doodle yaptı.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, keşfedilen 7 yeni gezegene özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.

NASA, dün dünyadan 40 ışık yılı uzakta 7 yeni gezegen keşfedildiğini açıklamış; Güneş Sistemi dışında Samanyolu Galaksisi içindeki Kova Takımyıldızı içindeki Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde keşfedilen gezegenlerin dünyaya benzerlik gösterdiği belirtilmişti.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.