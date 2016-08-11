Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gökyüzü meteor yağmurlarına sahne olacak

Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen meteor yağmurlarından Perseid, yarın gece en yüksek seviyeye ulaşarak gökyüzünde görsel şölen sunacak.

Gökyüzü meteor yağmurlarına sahne olacak

Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen meteor yağmurlarından Perseid, yarın gece en yüksek seviyeye ulaşarak gökyüzünde görsel şölen sunacak.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:09
2655 Okunma
Gökyüzü meteor yağmurlarına sahne olacak

İSTANBUL  - TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perseid'in 12 Ağustos Cuma'yı 13 Ağustos Cumartesi gününe bağlayan gece en yüksek seviyeye ulaşacağını söyledi.

Binlerce parçanın güneş ışınları ve çekimin etkisiyle "Swift - tuttle" adlı kuyruklu yıldızdan koparak Perseid gök taşı yağmurunu oluştuğunu belirten Esenoğlu, bu durumun adeta doğal görsel şölene dönüşeceğini aktardı.

Esenoğlu, Perseid gök taşının ilk kez 1862 yılında keşfedildiğini, 1990'lı yıllardan itibaren de dünyada tekrar görülmeye başlandığını ifade etti.

Perseid gök taşı yağmurunun temmuz ve ağustos aylarında izlenebildiğini dile getiren Esenoğlu, "Uzaydan gelen böyle görsel bir şöleni seyretmemiz, ilgilenmemiz gerekir. Sonuçta bu doğal bir görsel şölen. Evreni daha iyi tanımamıza katkı sunacaktır." diye konuştu.

Soğukken kırmızı, sıcakken beyaz ışık saçacaklar

Esenoğlu, gök taşı yağmuru sırasında kopan parçalardan bazılarının mercimek büyüklüğünde yeryüzüne düşeceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Perseid ısıları 2 bin santigrata kadar çıkabilir. Atmosferdeki ısınma ve sürtünmeden dolayı Perseidler doğal ortamda soğukken kırmızı, sıcakken ise beyaz renkte ışık üretiyorlar. Uluslararası Göktaşı Organizasyonunun internet sitesinden kaç tane gök taşı görüldüğü yazılarak bilime katkıda bulunulabilir. Bu veriler dünyanın her yerinden toplandığı için bilgi değeri taşıyor."

Tüm gece izlenebilecek

Gök taşı yağmurunun saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlediğini hatırlatan Esenoğlu, gökyüzündeki bu görsel şölenin kuzeydoğu yönünde az ışık alan yerlerden iyi bir şekilde tüm gece boyunca izlenebileceğini dile getirdi.

Yılda 100'den fazla gök taşı yağmurunun meydana geldiğini aktaran Esenoğlu, Perseid gök taşı yağmurundan sonra ise 4-17 Aralık'ta Geminid gök taşı yağmurunun izlenmeye değer bir doğa olayı olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:09
Anahtar Kelimeler:
GökyüzüMeteor Yağmuruönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ