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Göktaşı yağmuru antik kentten gözlemlendi

Perseid Göktaşı Yağmuru Efes Antik Kenti'nden gözlemlendi.

Göktaşı yağmuru antik kentten gözlemlendi

Perseid Göktaşı Yağmuru Efes Antik Kenti'nden gözlemlendi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 08:22
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Göktaşı yağmuru antik kentten gözlemlendi
İZMİR

Perseid (Perse) Göktaşı Yağmuru Efes Antik Kenti'nden gözlemlendi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından 2013 yılının en önemli gök olayları arasında gösterilen Perseid Göktaşı Yağmuru 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak adlandırılan bu olayda, gökyüzünde bir saatte 60 ile 100 arasında göktaşı görüldü.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden çıplak gözle izlenebilen göktaşı yağmuru, İzmir'deki Efes Antik Kenti'nden de gözlemlendi.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 08:23
Anahtar Kelimeler:
Göktaşı Yağmuru
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