Göktaşı yağmuru antik kentten gözlemlendi

İZMİR



Perseid (Perse) Göktaşı Yağmuru Efes Antik Kenti'nden gözlemlendi.



TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından 2013 yılının en önemli gök olayları arasında gösterilen Perseid Göktaşı Yağmuru 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı.



Halk arasında "yıldız kayması" olarak adlandırılan bu olayda, gökyüzünde bir saatte 60 ile 100 arasında göktaşı görüldü.



Dünyanın çeşitli bölgelerinden çıplak gözle izlenebilen göktaşı yağmuru, İzmir'deki Efes Antik Kenti'nden de gözlemlendi.





AA