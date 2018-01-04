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Global Mobil Endüstrisi 5G’yi Geliştirmek İçin Hazır

Vodafone’un üyesi olduğu ve hücresel bağlantı standartlarının yönetimini üstlenen 3GPP’in Lizbon’da düzenlenen toplantısında, ilk uygulanabilir 5G standardı olan “5G Yeni Radyo” (5G New Radio-5GNR) şartnamesinin tamamlandığı resmi olarak açıklandı. (*) Buna göre global mobil sektörü, 2019 yılına kadar büyük ölçekli denemeler ve ticari açılımlar için 5G’in geniş çapta geliştirilmesinin önünü açmış oldu.

Global Mobil Endüstrisi 5G’yi Geliştirmek İçin Hazır

Vodafone’un üyesi olduğu ve hücresel bağlantı standartlarının yönetimini üstlenen 3GPP’in Lizbon’da düzenlenen toplantısında, ilk uygulanabilir 5G standardı olan “5G Yeni Radyo” (5G New Radio-5GNR) şartnamesinin tamamlandığı resmi olarak açıklandı. (*) Buna göre global mobil sektörü, 2019 yılına kadar büyük ölçekli denemeler ve ticari açılımlar için 5G’in geniş çapta geliştirilmesinin önünü açmış oldu.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:13
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Global Mobil Endüstrisi 5G’yi Geliştirmek İçin Hazır

Lizbon’da düzenlenen ve aralarında Vodafone’un da bulunduğu global operatörler ile teknoloji şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3GPP TSG RAN Genel Toplantısı’nda, ilk uygulanabilir 5G NR şartnamesi başarıyla tamamlandı. İlk 5G NR standardının tamamlanmasıyla, global mobil sektörü 2019 yılına kadar büyük ölçekli denemeler ve ticari açılımlar için 5G NR’nin geniş çapta geliştirilmesine hazır hale geldi. 

Luke Ibbetson: “İlk 5G sürümü ile Gigabit Toplumu’nun temellerini atacağız”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vodafone Group AR-GE Direktörü Luke Ibbetson, 5G standardının başlangıçta öngörülenden altı ay önce tamamlanmış olmasının, uyumlu ağ altyapısı ve telefonların global mobil sektörünün gereksinimleri doğrultusunda sunulmasına imkan verdi. Atılan adımın önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Ibbetson, “Bu ilk 5G sürümü ile, müşterilerimize hızlı ve son derece verimli mobil geniş bant hizmetleri sağlayarak Gigabit Toplumu’nun temellerini atacağız” dedi.

Mallik Rao: “Türkiye’yi dünyayla aynı anda en yeni teknolojilerle buluşturmayı hedefliyoruz”

Vodafone’un tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerinin gelişimine öncülük ettiğini ve şirketin ilk 5G standardının belirlenmesindeki rolünün bu konuda attığı en son somut adım olduğunu belirten Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, şunları söyledi: “5G standartlarının belirlenmesinde rol alan şirketlerden biri olarak Vodafone’un bu global deneyimini Türkiye'ye de taşıma hedefiyle bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken bir yandan da 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 4.5G teknolojisinin hizmete girmesinin ardından zaman kaybetmeden 5G çalışmalarına yoğunlaşarak Türkiye’yi dünyayla aynı anda en yeni teknolojilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Darbantta Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (NB-IoT), Smart SON teknolojisi, Çoklu Anten Teknolojisi (Massive MIMO) gibi birçok yeni teknolojiyi Türkiye’de kullanan ilk operatör olduk. Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin 5G vizyonu doğrultusunda abonelerimize en hızlı, kapasiteli ve yaygın mobil interneti sunmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
VodafoneGlobal Mobil Endüstrisi5G
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