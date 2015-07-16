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Gizemli gezegen Plüton'da şaşırtan keşif

NASA uzay aracı New Horizons'ın "gizemli gezegen" Plüton'a gerçekleştirdiği uçuş esnasında çektiği fotoğraflar, cüce gezegende jeolojik hareketlilik olduğunu ortaya koydu.

Gizemli gezegen Plüton'da şaşırtan keşif

NASA uzay aracı New Horizons'ın "gizemli gezegen" Plüton'a gerçekleştirdiği uçuş esnasında çektiği fotoğraflar, cüce gezegende jeolojik hareketlilik olduğunu ortaya koydu.

16 Temmuz 2015 Perşembe 00:35
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Gizemli gezegen Plüton'da şaşırtan keşif
SAN FRANCISCO - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı "New Horizons"ın (Yeni Ufuklar), "gizemli gezegen" olarak bilinen Plüton'a gerçekleştirdiği en yakın uçuşu sırasında çektiği fotoğraflar, cüce gezegende jeolojik hareketliliğin olduğunu gösteriyor.

Maryland'daki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarında düzenlenen basın toplantısında, New Horizons Projesi'nin sorumlusu Alan Stern, yaptığı açıklamada, Plüton'dan ilk yakın çekim ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafın gezegende jeolojik aktivitelere kanıt niteliği taşıdığını bildirdi.

Plüton'da dağ benzeri yapıların bulunduğunu ifade eden New Horizons ekibinden araştırmacılar, buzlarla kaplı dağların 3 bin 400 metrelik yüksekliğe sahip olduğunu belirtti. Dağların yaşının 100 milyon yıldan daha genç olduğunun tahmin edildiğini söyleyen araştırmacılar, "Bu da cüce gezegenin jeolojik olarak aktif olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

New Horizons tarafından çekilen fotoğraflar, ayrıca Plüton'un en büyük uydusu Charon'da derin vadilerin bulunduğunu gösteriyor.

Güneş sistemindeki yolculuğuna 19 Ocak 2006'da Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden fırlatılarak başlayan New Horizons, 9 yıl 6 aydır görev yapıyor. 

New Horizons, Plüton dışında uyduları Charon, Styx, Nix, Kerberos ve Hydra'da da keşiflerde bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 10:02
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKeşifGizemli GezegenPlüton
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