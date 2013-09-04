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Gıda ürünlerinin içeriği SMS ile öğrenilebilecek

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi ile tüketiciler SMS ile gıda ürünlerinin içeriğini öğrenebilecek.

Gıda ürünlerinin içeriği SMS ile öğrenilebilecek

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi ile tüketiciler SMS ile gıda ürünlerinin içeriğini öğrenebilecek.

04 Eylül 2013 Çarşamba 13:22
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Gıda ürünlerinin içeriği SMS ile öğrenilebilecek
ANKARA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda ürünlerinde denetimi artıracak Bakanlık, ÜDTS'yi hayata geçirecek. Bu sistemle tüketici, alkollü içkiler, takviye edici gıdalar, enerji içecekleri, bebek mamaları, formülleri, ek gıdalar, bal, bitkisel sıvı yağlar ve siyah çay  ürün gruplarının içeriğini tek birSMS ile öğrenebilecek. 

Bu sistemin temeli gıda ürünlerine yapıştırılacak tek kullanımlık etiketlere dayanıyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürün üzerindeki etiketi basitçe sorgulayarak, ürünün kim tarafından üretildiğini ya da ithal edildiğini, ne zaman üretildiğini, son kullanma tarihinin geçip geçmediğini, ürünün içeriğini öğrenebilecek.

Bunun yanında tüketiciler, Bakanlığın herhangi bir nedenle bir ürün hakkında alacağı piyasadan toplatma kararını ürünü tüketmeden önce bilebilecek.

Sistem sayesinde ürün etiketi üzerinde bulunması zorunlu olan ancak bazı tüketicilerin okumakta zorluk çektiği bilgilere ulaşmak kolaylaştırılacak,  ürünün piyasaya arzından sonra etiket ya da ambalaj üzerinde yapılabilecek bilgi değiştirmeye yönelik her türlü müdahalenin de önüne geçilmiş olacak.

Tüketiciler ürünün etiketini kontrol ederken herhangi bir özel okuyucu cihaza ihtiyaç duymayacak. Bahsedilen kontroller, ÜDTS'nin tüketicilere sağlayacağı 4 farklı sorgulama yöntemi üzerinden yapılabilecek. Sistem, internet, mobil uygulamalar, SMS ve otomatik sesli yanıt sistemi ile tüketicinin sorgulama talebine cevap verecek. 

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi’nin ürün üzerindeki etiketleri kontrol edebilmeleri için tüketicilere sağlayacağı yöntemler arasında "www.udts.com.tr" internet sayfası, iOS , Android ve diğer akıllı telefonlar için geliştirilmiş ve ücretsiz olarak edinilebilen uygulamalar, tüm operatörler için geçerli olan "7364" kısa mesaj servisi ve "444 37 09" numaralı otomatik sesli yanıt sistemi yer alıyor. 

Ürün takip sistemi uygulanacak ürünleri üreten, ambalajlayan ve ithal eden gıda işletmecilerinin sistem konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla Bakanlık tarafından eğitim toplantıları düzenlenecek. Ürün takip sistemi ile getirilen yeni etiketleme sistemini ilgili ürün gruplarındaki tüm gıda firmaları en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar uygulayacak.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 13:23
Anahtar Kelimeler:
Gıda ürünlerinin Içeriği SMS Ile öğrenilebilecek
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