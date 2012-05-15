Gezegen özelliği taşıyan meteor bulundu

ANKARA - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Dawn (Şafak), Güneş Sistemi'nin dev göktaşı Vesta'nın Dünya ve Mars gibi oluştuğuna ve "proto-gezegen" olduğuna dair kanıtlar sağladı.



Gökbilim sitelerinde yer alan habere göre, NASA'nın 2007'de uzaya gönderdiği ve geçen yıl Temmuz'dan beri Vesta'nın yörüngesinde bulunan uzay aracı Dawn (Şafak) tarafından gönderilen veriler, dev göktaşı hakkında bilinenleri de değiştirdi.

Dawn programının bilimadamları, Vesta'nın göktaşları ile gezegenler arasında bir yerde olduğuna dikkati çekerek, bu gökcisminin küçük gezegenleri oluşturan birçok özelliğe sahip bulunduğunu kaydettiler.

Vesta'nın eriyen ve biçimlenen bir çekirdeği ile kabuğu bulunduğunu belirten bilimadamları, gökcisminin engebeli yüzey özellikleri ve bileşiminin de diğer kayalık gezegenleri andırdığına işaret ettiler.

Dev göktaşının neredeyse bir gezegen olduğunu belirten astronomlar, 530 kilometre çapındaki yuvarlak gök taşının Dünya ve Ay gibi kayalık gezegenlerin özelliklerine benzer jeolojik süreçlerin kanıtlarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Güneş Sistemi'nin ikinci en büyük göktaşı Vesta, yaklaşık bir milyar yıl önce meydana gelen Rheasilvia adı verilen dev bir krater ve gök taşı kuşağının diğer müdavimlerinin yarattığı birçok derin ize ev sahipliği yapıyor.