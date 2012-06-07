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Gençler enerjiyi boşa harcamıyor

Kütahyalı lise öğrencisi araçların oluşturduğu rüzgardan, Bitlisli ilköğretim öğrencileri de ayakkabı ve gömlekten elektrik üretti.

Gençler enerjiyi boşa harcamıyor

Kütahyalı lise öğrencisi araçların oluşturduğu rüzgardan, Bitlisli ilköğretim öğrencileri de ayakkabı ve gömlekten elektrik üretti.

07 Haziran 2012 Perşembe 13:16
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Gençler enerjiyi boşa harcamıyor

Kütahya'da Nafi Güral Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Burcu Gün, ders etkinliği kapsamında okulun fizik öğretmeni Cahit Bardakçı danışmanlığında bir proje hazırladı.

Burcu Gün, öğretmeninin yardımıyla araçların oluşturduğu rüzgardan elektrik enerjisi üreterek, klimada kullanılarak yakıt maliyetini azaltabilecek ve klimasız araçlarda düşük maliyetle klima kurulmasını sağlayabilecek düzenek geliştirdi.

Ayakkabı ve gömlekten elektrik ürettiler
Güroymak'ın Günkırı Beldesi'nde ilköğretim okulu öğrencileri, hareket enerjisini kullanarak ayakkabı ve gömlekten elektrik üretti.
Günkırı İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cezminur Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Uzun süre dağda kalan ve elektriğe ihtiyaç duyan dağcı ve askerler bu mekanizmayı kullanabilir'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 05:18
Anahtar Kelimeler:
Gençler Enerjiyi Boşa Harcamıyor
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