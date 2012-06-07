Gençler enerjiyi boşa harcamıyor

Kütahya'da Nafi Güral Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Burcu Gün, ders etkinliği kapsamında okulun fizik öğretmeni Cahit Bardakçı danışmanlığında bir proje hazırladı.



Burcu Gün, öğretmeninin yardımıyla araçların oluşturduğu rüzgardan elektrik enerjisi üreterek, klimada kullanılarak yakıt maliyetini azaltabilecek ve klimasız araçlarda düşük maliyetle klima kurulmasını sağlayabilecek düzenek geliştirdi.

Ayakkabı ve gömlekten elektrik ürettiler

Güroymak'ın Günkırı Beldesi'nde ilköğretim okulu öğrencileri, hareket enerjisini kullanarak ayakkabı ve gömlekten elektrik üretti.

Günkırı İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cezminur Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Uzun süre dağda kalan ve elektriğe ihtiyaç duyan dağcı ve askerler bu mekanizmayı kullanabilir'' dedi.