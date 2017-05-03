Genç mucitler projelerini sergiledi

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığı iş birliğiyle Hava Kuvvetleri Havacılık Müzesi alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy İlçe Milli Eğitimi Müdürü Emrullah Aydın ve diğer yetkililer yaptı.

Bakırköy'deki okullar ile Türkiye'nin farklı illerinden de birçok okul ve kurumdan 6-17 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı festivalde genç mucitler, projelerini gelen katılımcılara anlattı.

Festivalin ilk gününde 340 öğrenci 234 proje çalışması yaptı.