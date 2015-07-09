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Gebelik testi cep telefonundan yapılabilecek

Alman bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji sayesinde, akıllı cep telefonları ile gebelik, diabet ve zehirlenme gibi çeşitli durumlar anında tespit edilebilecek.

Gebelik testi cep telefonundan yapılabilecek

Alman bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji sayesinde, akıllı cep telefonları ile gebelik, diabet ve zehirlenme gibi çeşitli durumlar anında tespit edilebilecek.

09 Temmuz 2015 Perşembe 11:15
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Gebelik testi cep telefonundan yapılabilecek
ANKARA - Alman bilim insanlarının geliştirdiği teknoloji sayesinde, akıllı cep telefonları ile gebelik, diabet ve zehirlenme gibi çeşitli durumlar anında tespit edilebilecek.

Almanya Hanover Üniversitesi Optik Teknolojiler Merkezi'ndeki bilim adamları, ağırlıklı olarak biomoleküler alanında kullanılan Yüzey Plazmon Rezonans Sistemi'ni (SPR - Surface Plasmon Resonance) akıllı cep telefonlarına taşıdı. Elektronik bir teknik olan  SPR sistemi, optik değişim sayesinde biyolojik etkileşimlerin gerçek zamanlı ve yüksek doğruluk oranıyla belirlenebilmesini sağlıyor. 

Akıllı cep telefonlarının kamera ve flaşına bağlı ve kendi fiber optik sensörleri olan prototip, telefona yüklü bir uygulama ile çalışıyor ve sensörden gelen bilgi anlık olarak ekranda görülebiliyor. 

Bilim adamları, cep telefonlarının kamera ve flaş ışığını kullanarak geliştirdikleri ilk örnekte, hedef madde olan gliserini başarılı bir şekilde tespit edebildiler. 

Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında, gebelik, diyabet ve zehirlenme gibi çeşitli durumlar anında akıllı cep telefonundan tespit edilebilecek

Doktor sonuçları işleyip teşhis koyabilecek

Gelecekte kullanıcılar, akıllı cep telefonlarına takacakları bu modül ile kendilerine ait kan, ürin, tükürük ve ter gibi sıvıları test edebilecek ve bunlara ilişkin bilgileri dijital olarak oluşturabilecek. Riskli durumlarda sonuçlar anlık olarak doktora gönderilebilecek. Doktor, hastasına ulaşmadan sonuçları inceleyip teşhis koyabilecek.

Modülün GPS ile entegresi sağlanarak, test sonuçlarına göre gerekirse telefon kişiyi en yakın eczane veya hastaneye yönlendirecek veya ambulans çağıracak.

Ticari olarak piyasaya sürülmesi belki zaman alacak ancak ürünle birlikte hasta, muayene için gün almadan bazı konularda kendi testlerini kendi yapabilecek hatta doktoruna gönderip hastaneye hiç uğramadan ilaç dahi yazdırabilecek.  

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 09:33
Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonuönce VatanGebelik Testi
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