Fotokapan görüntüleri yaban hayatına ışık tutacak

Kastamonu ve Sinop'taki yaban hayatı, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde araziye yerleştirilen fotokapanlar yardımıyla görüntüleniyor.

Kastamonu ve Sinop'ta yaklaşık 3 yıldan bu yana süren çalışma kapsamında çeşitli yerlere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatına dair veri elde edilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın başladığı günden bu yana fotokapanlara yansıyan pek çok hayvanın görüntüleri sayesinde ormancılık faaliyetleri ve yaban hayatı planlamasının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi ve projenin koordinatörü Dr. Özkan Evcin, yaptığı açıklamada, Kastamonu ve Sinop illerinde fotokapanlar yardımıyla yaban hayatını izlediklerini söyledi.

Fotokapanlara kurt, karaca, tilki, sansar, ayı, yaban domuzu, yılkı atları, çakal, kızıl geyik gibi hayvanların görüntülerinin yansıdığını anlatan Evcin, hayvanların günlük aktivitelerini bu şekilde takip ettiklerini dile getirdi.

Elde edilen verilerin hayvanlarla ilgili yönetim planlarını oluşturmada önemli katkı sağladığına işaret eden Evcin, şöyle konuştu:

"Fotokapan görüntüleri hayvanın biyolojisini anlamak için çok önemli. Hangi saatlerde aktif, hangi saatlerde beslenir, hangi saatlerde üremeye girer, hangi dönemlerde yavrular... Bu dönemlere göre ormancılık faaliyetlerini yönlendirebiliyoruz. Aktif oldukları saatlerde rahatsız edince hayvanları göçe zorlayabiliyorsunuz. Hayvan rahatsız edilince orayı terk edebiliyor. Bu da hayvanların karşısına farklı tehlikeler çıkarabiliyor. Şehrin göbeğine giden karacaya araba çarpabiliyor. Karaca oraya rahatsız edildiği için geliyor."

Evcin, fotokapan görüntüleriyle birçok bilgiye ulaştıklarına dikkati çekerek, böylece ilgili kuruluşlara "Planlamanızda bunları dikkate alarak çalışma yapılsın. Buna göre ilgili koruma planlama çalışması yapılabilir." diye parametre oluşturabildiklerini belirtti.