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FETÖ charter okulu açmak için evrakta sahtecilik yapmış

ABD' nin New Jersey eyaletinde yeni bir charter okulu açmak isteyen FETÖ'nün evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıktı,

FETÖ charter okulu açmak için evrakta sahtecilik yapmış

ABD' nin New Jersey eyaletinde yeni bir charter okulu açmak isteyen FETÖ'nün evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıktı,

20 Mart 2017 Pazartesi 09:04
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FETÖ charter okulu açmak için evrakta sahtecilik yapmış

ABD'nin New Jersey eyaletinde yeni bir sözleşmeli (charterokul açmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıktı.

"NorthJersey.com" haber sitesinde yer alan habere göre eyaletin Linden kentinde charter okulu açmak için başvuruda bulunan FETÖ üyeleri, evrakta sahtecilik yaptı.

Linden kenti yetkilileri, New Jersey Eğitim Dairesine sunulan dilekçelerin sahte olduğunu bildirdi.

FETÖ'nün eyaletin eğitim dairesine sunduğu iki dilekçede kent sınırları içinde bulunmayan sokak adreslerinin yer aldığını belirten yetkililer, dilekçelerden birinde bahsi geçen adresin boş bir arazi olduğunu, başka bir belgede ise söz konusu dilekçeyi daha önce hiç görmediğini söyleyen bir kadının adı ve imzasının yer aldığını ifade etti.

"Union Arts and Science Charter School"un açılmasını destekleyen çok sayıda dilekçedeki imzaların da sahte olduğu ortaya çıktı.

2015 yılında yapılan başvuruda 2007 yılında ölmüş bir kadının imzası bulundu

Linden polis teşkilatında otuz yıl görev yapmış bölge yetkilisi John Horre, dilekçelerde yer alan adreslerde yaşayan kent sakinlerin kapılarını çalıp, dilekçeleri imzalayan kişilerin söz konusu adreslerde yaşayıp yaşamadığını sorduklarında, "Bu benim adresim, yıllardır burada yaşıyorum ve o isimde kimse burada yaşamıyor" cevabını aldıklarını söyledi.

Horre, ilk olarak ziyaret ettikleri 24 adresin 19'unda dilekçelerde adı geçen kişilerin yaşamadığını gördüklerini anlattı.

FETÖ'nün okul açmak için 2015 yılının ekim ayında yaptığı başvuru dilekçesinde 2007 yılında ölmüş bir kadının imzası da bulundu.

Linden okulları müfettişi Danny Robertozzi ise bunun açıkça dolandırıcılık olduğunu, sahte belgelerle yapılan bir başvurunun iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Robertozzi, bu okulun açılması için yapılan başvuruda "karanlık işler" döndüğünü ve burada kanunsuzluk yapıldıysa FETÖ'nün diğer başvurularında da bu tür "şaibeili işler" çevirmiş olabileceğini söyledi. 

FETÖ'nün New Jersey'de yönettiği 7 okulun geçen yıl 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı, bu eğitim kurumlarından bazılarının kurucularının ise yüz binlerce dolar siyasi bağışta bulunduğu ifade edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖNew JerseyEvrakta sahtecilik
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