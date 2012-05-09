-''Fatih Projesi'nin Eylül ayına kadar ihalesi yapılacak''

TOKYO - Hasan Arslan - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Japon bilişim ve teknoloji firması NEC'in Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi duyduğunu belirterek, ''NEC, Fatih Projesi ile de yakından ilgileniyor. NEC, Fatih Projesi için Türkiye'de üretim ve yatırımı yapmak istiyor'' dedi.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın Tokyo kentinde bulunan Ergün, bu kapsamda Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hirofumi Hirano ile NEC Üst Yöneticisi (CEO) Nobuhiro Endo ve Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yamanichi ile görüştü.



Bakan Ergün, NEC Üst Yöneticisi (CEO) Nobuhiro Endo ile görüşmesinde ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, NEC'nin Japonya'nın en önemli teknolojili firmalarından birisi olduğunu kaydetti.



NEC'in Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi duyduklarını ve Fatih Projesi ile de ilgilendiklerini dile getiren Ergün, NEC'in Türkiye'deki bilişim altyapısına komple girmek istediğini, oradaki potansiyeli gördüklerini söyledi.



Ergün, NEC'in Türkiye'yi Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'nın bir kısmı ile birlikte mütalaa ettiklerini ve Türkiye üzerinden çok büyük bir potansiyele ulaşmanın mümkün olduğunu gördüklerini anlattı.



Türkiye'nin özellikle Japon firmaları için, dışa açılma noktasında çok önemli fırsatlar içerdiğini dile getiren Ergün, Türkiye'nin dışa açılmak isteyen Japon firmaları için çok uygun bir zemin olduğunu onlara göstermeye çalıştıklarını anlattı.



Bakan Ergün, bu konuda Japon firmalarının hızlı karar verememeleri durumunda, Türkiye'deki bu yatırım fırsatlarını kaçırabileceklerini belirtti.



Fatih Projesinin, bilgi ve iletişim sektöründe yer alan Japon firmaları için önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Ergün, şunları söyledi:



''Biz eğitim sistemimizi dönüştüreceği için bu proje ve bize bu alanda önemli bir teknolojik avantaj sağlayacağı için bu sektörün ve teknolojinin ülkemizde gelişmesi için hükümet olarak önemli fedakarlıklar yapıyoruz. 5-6 milyar dolarlık bir kaynağı bu işe ayırıyoruz. Ama bu proje üzerinden sıçrama yapmak isteyen firmaların da yapacağı fedakarlık onlara büyük bir avantaj olarak geri dönecektir. Projenin hem kendisi büyük, hemde sürekliliği olan bir proje. Bunun yanında başka ülkelere kolayca transfer edilebilecek.



Projenin ihale sürecinde herkesten daha fazla fedakarlık yaparak, Türkiye'deki üretim miktarını, yerlilik oranını herkesten daha fazla çıkarmayı taahhüt ederek, giren firmanın hiç bir kaybı olmayacaktır. Bilakis projenin geleceği açısından büyük bir kazancı olacaktır. Onlara bu yünün gösterdik. NEC'de projenin bu yönünü görüyor ve projeye karşı çok yakın bir ilgi gösteriyorlar.''



Bakan Ergün, kendilerinin ''gelin siz yapın, size verdik'' demelerinin mümkün olmadığını dile getirerek, şu anda şartnamenin hazırlandığını, şartnamede özellikle Ar-Ge merkezinin kurulmasını, hem de üretim merkezinin kurulmasını ve bu üretim merkezinde de yerli üretim katkı merkezinin yıldan yıla sürekli olarak artırılmasını istediklerini anımsattı.



''Japon firmalarının bir konsorsiyum yaparak veya Türkiye'de yerli ortaklar bularak bunu yapma arzusu var'' diyen Ergün, NEC'de de bu arzuyu gördüklerini söyledi.



Nihat Ergün, Fatih Projesinin dünyanın her yerinde büyük ilgi uyandırdığına değinerek, Türkiye'ye çok sayıda firmanın bu konuda geldiğini kaydetti.



-''Fatih Projesi'nin Eylül ayına kadar ihalesi yapılacak''-



Fatih Projesinin okullar açılana kadar (Eylül ayına) ihalesinin yapılması ve takvimlendirilmesi gerektiğine işaret eden Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Eylül ayında okullar açıldığında kaç tane okula kaç tane bilgisayar ve akıllı tahta ilave olacak. Bunların hepsi planlanmış durumda. Pilot uygulama, şu andaki uygulama genişletilecek. İkinci dönem biraz daha genişleyecek. İhaleyi ayan firmaya önce bir üretim bandı kurması için pilotu genişletiyoruz. Diyoruz ki 'sen bu arada üretim bandını kur. Türkiye'de üretmeye başla.' 2014 yılı sonuna kadar bütün öğrencilere ulaşmış olacak. 11 milyon tablet 2014 sonuna kadar dağıtılacak.''



NEC Türkiye'de Fatih Projesi için üretimi ve bu yatırımı yapmak istediklerini belirtiyor. NEC 'ben böyle bir yatırım yaptığım zaman bunu sadece Türkiye için düşünmüyorum. Türkiye'deki bu projenin hem kendisi çok önemli hemde etrafa etkisi olacak bir proje. Ben üretim bandımı, Ar-Ge merkezimi, teknolojimi buraya transfer ederken, bütün bunları düşünerek transfer edeceğim' diyor.''







-Japonya ile bilimsel ve teknolojik alanda işbirliğini...''



Bakan Ergün, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hirofumi Hirano ile görüşmesine ilişkin de, Japonya ile şimdiye kadar bilimsel ve teknolojik alanda bir işbirliği ve protokolun yapılmadığını, Japon bakana bunu teklif ettiğini, onun da hemen talimat verdiğini belirtti.



Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında bilimsel ve teknolojik alanda işbirliğini öngören bir karar aldıklarını bildirdi.



Bu anlaşma ile öğrenci değişimi, araştırma merkezleri arasında güçlü işbirliği kurulması, üniversite hocaları arasında karşılıklı değişimin olacağını dile getiren Ergün, Japonya'nın bu yönüyle birikimini dünyaya açma ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin de Japonya gibi ülkelerin bilgi birikiminden daha hızlı ilerlemek adına istifade etme ihtiyacı olduğunu anlattı.



-Enerji yatırımları-



Bakan Ergün, Mitsubishi Electric Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yamanichi ile görüşmesine ilişkinde, Mitsubishi ile en önemli işbirliğinin uydu alanında yapıldığını kaydetti.



Türksat 4A-4B gibi uyduların yapımını Türksat'la Mitsubishi ortak olarak yaptığını anımsatan Ergün, Mitsubishi'nin bununla ilgili TAI ve TÜBİTAK Uzay Enstitüsü ile de bir işbirliğine gitmek istediklerini aktardı.



Ergün, Mitsubishi'nin Türkiye'deki yatırım alanlarını merak ettiğini ifade ederek, Mitsubishi'nin nükleer santraller dışında Japonya'daki enerji yatırımlarının yüzde 60'ını yaptığını, kendisinin Türkiye'nin enerji yatırımları konusunda çok büyük hamle yapması gerektiğini anlattığını aktardı.



Stratejik yatırımlar olarak gördükleri otomotiv sektöründe de Mitsubishi'nin olduğunu anımsatan Ergün, bu sektörde de motor yatırımları ve bir marka olarak Mitsubishi'nin de Türkiye'de otomotiv yatırımı yapmasının önemli olduğunu, gelecek dönemde Türkiye'yi 4 milyon aracın üretim merkezi olarak tasarladıklarını anlattı.



Bu konumda Mitsubishi markasının da yer alması gerektiğine işaret eden Ergün, Mitsubishi'nin bu konuyu otomotiv grubu ile konuşacaklarını aktardı.



Mitsubishi'nin elektrik elektronik grubunun Türkiye'de bir Ar-Ge merkezi kurmalarını önerdiklerini anlatan Ergün, Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarında da önemli artışların olduğu, gelecek 10 yılda da Ar-Ge harcamalarında önemli yükselişlerin olacağını belirtti.



Bakan Ergün, Tokyo'daki Bilim ve Teknoloji Müzesini de gezdi. Ergün, 2023 yılına kadar 81 ilde Bilim ve Teknoloji müzelerinin kurulacağını sözlerine ekledi.

