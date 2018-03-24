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Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi

Farelerde, uzun yaşamla bağlantılı sirtuin proteinlerini tekrar aktif hale getiren, damar ve kas gelişimini teşvik eden bir bileşiğin dayanıklılığı yüzde 80'e kadar arttırdığı keşfedildi.

Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi

Farelerde, uzun yaşamla bağlantılı sirtuin proteinlerini tekrar aktif hale getiren, damar ve kas gelişimini teşvik eden bir bileşiğin dayanıklılığı yüzde 80'e kadar arttırdığı keşfedildi.

24 Mart 2018 Cumartesi 14:49
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Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görevli bilim adamlarının yürüttüğü bir çalışma, sirtuin proteinlerini yeniden aktif hale getiren NAD koenziminin öncüsü NMN bileşiğiyle tedavinin, farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybını tersine çevirebildiğini ortaya koydu.

Sonuçları "Cell" dergisinde yayımlanan çalışma sırasında bilim adamlarının önce damarların içinde bulunan endotelyal hücrelerde sirtuin proteininin rolünü incelediği ve farelerden bu proteini kodlayan SIRT1 genini çıkardığı belirtildi.

Genin çıkarıldığı farelerin 6 aylık olduklarında akranlarının yarısı kadar koşabildiği ve kılcal damar yoğunluklarının azaldığı tespit edildi.

Bilim adamları daha sonra yaşlı normal farelerde, NMN bileşiğiyle tedaviyle sirtuin seviyelerini yükseltti. İki ay süresince tedavi gören 18 aylık farelerin kılcal damar yoğunluğunun genç farelerde görülen seviye ulaştığı, dayanıklılıklarının yüzde 56 ila 80 arttığı keşfedildi.

Benzer etkilerin, insanlarda 80'li yaşlara tekabül eden 32 aylık farelerde de gözlendiği vurgulandı.

Uzmanlar, bileşiğin gelecekte insanlarda osteoporoz ve elden ayaktan düşüren rahatsızlıklarla sonuçlanan yaşa bağlı dayanıklılık kaybının etkileriyle mücadeleye katkı sağlamasını ümit ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Massachusetts Teknoloji EnstitüsüMİTFare
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