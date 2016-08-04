Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Facebook yeni laboratuvarını tanıttı

Sosyal medya devi Facebook, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan merkezinde, mühendislerin yeni teknolojik araştırmalar yapabileceği yeni laboratuvarını basına tanıttı.

Facebook yeni laboratuvarını tanıttı

Sosyal medya devi Facebook, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan merkezinde, mühendislerin yeni teknolojik araştırmalar yapabileceği yeni laboratuvarını basına tanıttı.

04 Ağustos 2016 Perşembe 10:02
2803 Okunma
Facebook yeni laboratuvarını tanıttı

 Sosyal medya devi Facebook, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan merkezinde, mühendislerin yeni teknolojik araştırmalar yapabileceği yenilaboratuvarını basına tanıttı.

Associated Press'in haberine göre, internet devi Facebook'un yeni laboratuvarında mühendisler araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışıyor.

Mühendisler, sanal gerçeklik başlıkları, yüksek irtifalı dronelar ve elektron mikroskoplar gibi yüksek teknoloji aygıtlarının bulunduğu laboratuvarda farklı testler yaparak şirketin gelecekte faaliyet göstermek istediği alanlara yönelik araştırma yapıyor.

"Area 404" adı verilen ve bir futbol sahasının üçte biri büyüklüğündeki laboratuvarda, ayrıca, enerji verimliliğine duyarlı veri sunucuları test ediliyor. Laboratuvarda 360 derece görüntü ve resim çekebilen bir video kamera prototipi de bulunuyor.

Facebook Mühendislik ve Altyapı Başkanı Jay Parikhi, laboratuvarla ilgili "Dünyada iletişimi düşündüğünüzde, insanları birbirine bağlamak için farklı türde donanım oluşturmanız gerekiyor. Örneğin, sanal gerçeklik teknolojisini doğru biçimde geliştirmek için lens ve işlemcilerden oluşan bir donanım düzenlemeye çalışıyoruz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 10:03
Anahtar Kelimeler:
FacebookABDKaliforniyaTeknolojiSosyal Medya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ