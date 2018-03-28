Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115649
ALTIN
171.375
DOLAR
3.9955
STERLİN
5.6467
EURO
4.9507
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Uzmanlardan GetContact uyarısı
Uzmanlardan GetContact uyarısı
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı

Facebook gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştırdı

Facebook, uygulamanın gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştırdı. Gizlilik Kısayolları menüsü artık daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi.

Facebook gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştırdı

Facebook, uygulamanın gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştırdı. Gizlilik Kısayolları menüsü artık daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:01
0 Okunma
Facebook gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştırdı

Facebook, uygulamanın gizlilik araçlarını bulmayı kolaylaştırdı. Kontrollerin nasıl çalıştığını daha açık şekilde anlatan ve sadece birkaç dokunuşla verilerin kontrol edilebileceği Gizlilik Kısayolları menüsü artık daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi.

Facebook'tan, Facebook Gizlilik Direktörü ve Başkan Yardımcısı Erin Egan ile Facebook Baş Danışman Vekili ve Başkan Yardımcısı Ashlie Beringer imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, son dönemin, şirket politikalarının uygulanmasını sağlamak ve insanların Facebook'un nasıl çalıştığını ve verileri üzerinde ne gibi seçenekleri olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için çok daha fazla çalışmaları gerektiğini gösterdiği belirtildi.

Gizlilik ayarları ve diğer önemli araçları bulmanın çok zor olduğunun ve insanları bilgi sahibi yapmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğinin net bir biçimde anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yüzden Facebook'un kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in geçen hafta yaptığı ve platformun kötüye kullanımı ile ilgili önlemler almak, politikalarımızı güçlendirmek ve insanların uygulamaların verilerini kullanmasını geri almayı kolaylaştırmak konularına odaklanan duyuruya ek olarak önümüzdeki haftalarda, insanların gizlilikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak için ek adımlar atıyoruz. Bu güncellemelerin çoğu zaten yapım aşamasındaydı, ancak geçtiğimiz birkaç günde yaşanan olaylar bunların öneminin altını bir kez daha çizdi.

Yeni Gizlilik Kısayolları menüsü

Açıklamada, Ayarlar menüsünü basitleştirmenin yanında insanların kendilerine gizlilik, güvenlik ve reklamlarla ilgili bilgilerin çok daha kolay bulunabilir olması gerektiğini söylediği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Gizlilik Kısayolları, kontrollerin nasıl çalıştığını daha açık şekilde anlatan ve sadece birkaç dokunuşla verilerinizi kontrol edebileceğiniz yeni bir menü. Artık bu deneyim daha görsel, net ve kolay bulunabilir hale geldi. Bu menüden hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz, hesabınıza iki faktörlü doğrulama gibi daha fazla koruma katmanı ekleyebilirsiniz. Eğer bu özelliği etkin hale getirirseniz ve biri tanımadığınız bir cihazdan hesabınıza erişmeye çalışırsa, sizden bu kişinin siz olduğunu teyit etmeniz istenir.

Kişisel bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz: Ne paylaştığınıza bakabilir ve isterseniz silebilirsiniz. Buna paylaştığınız ya da ifade bıraktığınız içerikler, gönderdiğiniz arkadaşlık istekleri ve Facebook’ta yaptığınız aramalar da dahildir. Paylaşımlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğünü yönetebilirsiniz: Facebook’ta paylaştıklarınızın sahibi sizsiniz ve paylaşımlarınızı ya da kişisel bilgilerinizi kimlerin gördüğü gibi konuları kolaylıkla yönetebilirsiniz."

Facebook'tan kullanımı kolaylaştıracak yenilikler

Açıklamada, bazı insanların geçmişte paylaştıkları şeyleri silmek isterken, bazılarının sadece Facebook'un elindeki bilgileri merak ettiği ifade edilerek, bu yüzden insanların gönderileri, tepkileri, yorumları ve aradıkları tüm bilgilerine güvenle ulaşarak onları yönetebilecekleri "Bilgilerinize Erişin" aracının kullanıma sunulduğu anlatıldığı.

Artık bunu kullanarak kullanıcıların Facebook'ta olmasını istemedikleri her şeyin zaman tünelinden ya da profilden silinebileceği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Bunlara ek olarak Facebook ile paylaştığınız verileri indirmenizi de kolaylaştırıyoruz. Güvenli bir kopya indirebilir ve hatta o kopyayı başka bir servise taşıyabilirsiniz. Buna yüklediğiniz fotoğraflarınız, hesabınıza eklediğiniz kişiler, zaman tünelinizdeki gönderiler ve daha fazlası dahildir. Verilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı size detaylı ama kolay anlaşılır bir dille anlatmak da bizim sorumluluğumuz. Önümüzdeki haftalarda Facebook’un hizmet koşullarında insanlara olan bağlılığımızı içeren güncellemeler sunacağız. Aynı zamanda veri politikalarımızı da güncelleyerek hangi verileri topladığımızı ve onları nasıl kullandığımızı daha açık ve anlaşılır şekilde anlatacağız. Bu güncellemeler şeffaflık için olacak, verileri toplamak, kullanmak ya da paylaşmak adına yeni haklar kazanmak için değil."

Açıklamada, bu araçlar ve güncellemeler üzerinde regülatörlerle, yasa koyucularla ve gizlilik uzmanlarıyla çalışıldığı belirtilerek, gelecek haftalarda Mark Zuckerberg'in geçen hafta paylaştığı önlemlerle ilgili güncellemeler de dahil olmak üzere başka şeyler de paylaşılacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Facebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'dan Skripal olayı açıklaması
Rusya'dan Skripal olayı açıklaması
Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti
Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti
Uzmanlardan GetContact uyarısı
Uzmanlardan GetContact uyarısı
'Rehber casusları' denetim kıskacında
'Rehber casusları' denetim kıskacında
Dünyanın en uzun hayvanı zehirli çıktı
Dünyanın en uzun hayvanı zehirli çıktı
Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi
Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
Betonu 50 yıl yaşlandırıp deprem araştırmalarına katkı sunuyorlar
Betonu 50 yıl yaşlandırıp deprem araştırmalarına katkı sunuyorlar
Anadolu’nun Büyük İşletmeleri Vodafone’la Dijitalleşiyor
Anadolu’nun Büyük İşletmeleri Vodafone’la Dijitalleşiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ