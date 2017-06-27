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Facebook bir haftada 66 bin paylaşımı sildi

Facebook, yeni başlattığı nefret söylemiyle mücadele girişimi çerçevesinde haftada 66 bin paylaşımı sildi.

Facebook bir haftada 66 bin paylaşımı sildi

Facebook, yeni başlattığı nefret söylemiyle mücadele girişimi çerçevesinde haftada 66 bin paylaşımı sildi.

27 Haziran 2017 Salı 19:19
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Facebook bir haftada 66 bin paylaşımı sildi

NEW YORK

Sosyal medyada terörist propagandaya karşı yeterince mücadele etmemekle suçlanan ve cinayet, dayak, intihar, çocuk istismarı gibi suç ve aşırılık içeren şiddet videolarının yayınlandığı bir yer haline gelen Facebook, kullanıcılarının söz konusu paylaşımlarını kaldırma çalışmalarına hız verdi.

Facebook Avrupa, Ortadoğu ve Asya Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Richard Allan firmanın blog sayfasında yaptığı açıklamada, iki ay içinde haftada 66 bin paylaşımın silindiğini duyurdu.

Firma ayrıca, insanların ırk, cinsiyet ve diğer "korunan özelliklere" saldırıyı nefret söylemi olarak tanımlarken, 2 milyar kullanıcının gördüğü nefret söylemini rapor etmesini istedi.

Kullanıcılardan gelen ihbarlar incelendikten sonra paylaşımların silinip silinmemesine karar verildiğini duyuran Facebook, bu konuda 4 bin 500 çalışanın görev yaptığını ve gelecek yıl bu konuda görev yapmak üzere 3 bin kişinin daha işe alınacağını duyurdu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerburg de konuyla ilgili açıklamasında "Şayet güvenli bir topluluk kurmak istiyorsak, çok hızlı cevap vermeliyiz. Videoları daha hızlı rapor etme konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Böylelikle bir an önce doğru zamanda harakete geçebileceğiz." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FacebookNefret SöylemiPaylaşım
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