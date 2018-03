Facebook, 45 Türk kullanıcının bilgilerini verdi

WASHINGTON/İSTANBUL



Sosyal paylaşım sitesi Facebook, 74 ülkenin, 38 bin kullanıcının bilgilerini talep ettiğini açıkladı.



Facebook, ülkeler tarafından kendisine iletilen bilgi taleplerinin karşılanmasıyla ilgili verilerin yer aldığı "Küresel Hükümet Talepleri Raporu"nun ilkini yayınladı.



Facebook'un ilk şeffaflık raporunda, sadece bu yılın ilk yarısına kadar, 74 ülkenin makamlarınca, ABD'deki yetkililerden 38 bin Facebook kullanıcısı hakkında bilgi talebinde bulunulduğu bildirildi.



Hükümetlerin, hangi sıklıkta kendilerine başvurduğunu kamuya açıklayan Facebook, bunu düzenli olarak yapmayı planladığını belirtti.



Facebook Hukuk Dairesi Başkanı Colin Stretch,"Taleplerin çoğuna karşı mücadele verdiklerini, hukuki açıdan eksiklikler bulunması halinde geri çevirdiklerini, geniş kapsamlı talepler geldiğinde kapsamını daralttıklarını" ifade etti.



Stretch, "Belirli bir talebin yerine getirilmesi gerektiğinde, sık sık isim gibi temel kullanıcı bilgilerini paylaştıklarını" aktardı.



AP'nin haberine göre, Facebook, Türk makamlarının da şirkete 173 kullanıcıyla ilgili 96 veri talebinde bulunduğunu, bu taleplerden 45'ine yanıt verildiğini açıkladı.



Facebook'un açıklaması



Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada da Facebook'un tüm veri talepleriyle ilgili çok sıkı süreçlerin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu sürecin hizmetlerimizi kullanan insanların verilerini koruduğuna inanıyoruz ve devletlerin herhangi bir kullanıcımız hakkında herhangi bir bilgi alabilmesi için her taleple ilgili çok yüksek bir yasal çıtayı aşmasını şart koşuyoruz. Her talebi koşullarımız ve yasalar doğrultusunda yasal yeterliliğe sahip olup olmadıkları yönünde dikkatle inceliyoruz ve her talep için detaylı yasal ve fiili bir temel sunulmasını şart koşuyoruz. Bu taleplerin çoğuna karşı mücadele ediyor, yasal eksiklikler bulduğumuzda talebi geri çeviriyor ve çok geniş veya belirsiz taleplerin kapsamını daraltıyoruz. Belli bir talebi yerine getirmemiz gerektiğinde, çoğu kez kullanıcının adı gibi sadece temel kullanıcı bilgilerini paylaşıyoruz."



"Sonuncu rapor olmayacak"



Açıklamada, raporun, resmi soruşturmalarda devletlerin kullanıcı bilgisi talepleri için uygun standartlar hakkında süren tartışmada kullanıcılara faydalı olacağının umulduğu bildirilerek, "Bu derlemeyi önemli bir ilk rapor olarak görsek de sonuncu raporumuz olmayacağını bilmenizi isteriz. Gelecek raporlarda, emniyet teşkilatı yetkililerinden aldığımız talepler hakkında daha da fazla bilgi verebileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Devletlerin insanların güvenliğini sağlamada önemli sorumlulukları olmasına karşın, bu durumun şeffaf davranarak da gerçekleştirilebileceği vurgulanan açıklamada, "Devlet şeffaflığı ve halk güvenliği, birbirinden tamamen ayrı idealler değil; her biri özgür ve açık toplumlarda bir arada varolabilir ve bu bizi daha güçlü yapar. Tüm devletleri halk güvenliğini sağlamaya yönelik girişimlerinde daha şeffaf olmaya davet ediyoruz ve bunun destekçiliğini agresif bir biçimde yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesi yapıldı.



İlk sırada ABD var



Rapora göre, ABD, 11-12 bin taleple Facebook'a iletilen talep sayısı bakımından listenin başında yer aldı.



Facebook'a İtalya'dan bin 705, Fransa'dan bin 547, İngiltere'den bin 975, Almanya'dan bin 886 ve İspanya'dan 479 talep iletildi.



Türkiye, Facebook'tan bilgi talep eden Avrupa ülkeleri sıralamasında Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin gerisinde kaldı.





