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Faaliyete geçen Kilauea Yanardağı sebebiyle bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi tahliye edildi.

Faaliyete geçen Kilauea Yanardağı sebebiyle bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin Hawaii eyaletinde faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişi tahliye edildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:23
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Faaliyete geçen Kilauea Yanardağı sebebiyle bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin Hawaii eyaletinde geçen hafta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden bin 700'den fazla kişinin güvenli yerlere taşındığı bildirildi.

Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıkladı.

Lavlar 61 metreye kadar çıktı

Yanardağdan püsküren lavın, 61 metreye kadar çıktığı ve 36 bin metrekarelik alana yayıldığı, lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtildi.

Volkanın yerde oluşturduğu çatlaklardan erimiş kaya, zehirli gaz ve buhar çıktığı da ifade edildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDHawaiiLeilani Estates
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