İş dünyasıyla ilgili blog sitelerini takip edenlerin yakından tanıdığı Bünyamin Kapıcıoğlu, Hızlı Adam isimli blog sitesinden sonra Marka Hocam isimli bloğunu da hayata geçirdi. Bünyamin Kapıcıoğlu, yeni blog sayfasında kurumsal firma ve profesyonel freelancerlar için çeşitli tüyolar paylaşıyor.



Marka ve ürün pazarlama stratejilerine ağırlık veren yazar, yeni blog sitesinin ilk konularında tanımlara yer vererek güçlü bir SEO alt yapısı oluşturmayı hedeflemiş gibi görünüyor.





Marka Hocam’ın makalelerinde işletme nedir, kurumsal şirket nedir, kurumsal ne demek, remarketing nedir? Gibi tanım içerikli makalelerle birlikte çeşitli stratejiler paylaştığını görüyoruz. Bunlardan bazıları şu şekilde:





MARKA HOCAM’ın İŞLEDİĞİ KONULARDAN BAZILARI

Müşteride ve personelde aidiyet duyusu oluşturma yöntemleri

Marka bilinirliğinin işletmeler için avantajları

Slogan oluşturma ve alternatif üretme teknikleri

Markaların yaptığı bir takım hatalar

Firmalar için büyüme stratejileri

Çeşitli pazarlama ve satış stratejileri





Göründüğü üzere Bünyamin bey, yine kendi uzmanlık alanıyla ilgili bir blog sitesini hayata geçirmiş. Marka Hocam’ın hakkında sayfasından edindiğimiz bilgilere göre diğer bloğu ile çok benzer konular paylaşmış olmasına karşılık yeni bir blog açma gereğini şu yüzden hissetmiş:





Hızlı Adam isimli blogda bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik her türlü içeriğe yer verirken, Marka Hocam isimli blogda sadece profesyonel işletme/freelancerlar için içerikler paylaşmayı planlıyor.





Paylaştığı makalelerde sık sık diğer bloggerların başarısından bahsedip, takdir/tebrik etmenin önemi ve güzelliği üzerine örnek oluşturan Bünyamin Kapıcıoğlu’na yeni projesinde başarılar diliyorum.





Neticede blog isimleri değişse de hedef hep aynı. Fayda sağlamak… Tüketicilere ve iş ortaklarına fayda sağlama prensibiyle oluşturulmuş bütün hizmetlerin başarılı olacağına inanıyorum. Bunu başaran kurumsal firmaların nasıl da globalleştiğini görüyoruz. “Kurumsal şirket nedir?” sorusunun cevabı artık eskisinden daha karışık cevaplar gerektirir oldu. Her şeyden önce “insan odaklı” olmak gerekiyor. Bu yüzden “fayda sağlamak” denildiğinde yeniden düşünmek ve bu kavramın hakkını vermek gerektiğini savunuyorum.





Blog yazarlığına, blog yazarak fayda üretmeye gönül vermiş herkesin başarılı olmasını, hedeflerine ulaşmasını temenni ederek bu küçük makalemi sonlandırmak istiyorum. Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.

Yazan: Ferhat Özkanca











