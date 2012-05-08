Engelliler bilgisayarı dokunmadan kullanacak

EDİRNE - TUBİTAK'a da sunulan ve kategorisinde birincilik kazanan ''Dokunmamatik'' adlı projeyle elle havaya çizilen geometrik şekilleri algılayan bilgisayar, çizilen şekille komutlandırılmış işlemi başlatıyor.

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Mert Nevzat Yüksel, projenin amacını bir kamera ve yazılım yardımıyla herhangi bir fiziksel temas olmadan, kullanıcının elle havaya çizdiği anlamlı ve tanımlı geometrik şekilleri bilgisayarın yorumlaması ve ilişkilendirilen programı çalıştırması şeklinde olduğunu açıkladı.

Yüksel, ''dokunmamatik'' adlı projenin bilgisayarla teması gerektirmeyen, sadece havaya çizilecek şekillerle bilgisayara istenilen komutu vermeye yönelik bir proje olduğunu anlattı.

Projede engelli bireylerin elleriyle bilgisayardaki pek çok komutlandırılmış işlemi kendi başlarına başlatıp yürütebileceklerini ifade eden Yüksel, ''Örneğin kare şeklinin bilgisayarda bir sohbet programına yada müzik programlarını açması şeklinde kodlanması halinde, fiziksel engelli bir kişi ekrana dönük, havaya kare çizdiği zaman bu kodlanan program otomatik olarak açılmaktadır. Bu da engellilerin teknolojiyle aralarındaki engeli kaldırmaya yönelik atılan bir adım olarak düşünüyorum. Mesela müzik programını kareyle açan bir engelli çizeceği üçgenle sesi kısabilir, düz çizgiyle şarkı değiştirebilir. Mantığı bu.''