En yüksek kule açıldı

Dünyanın en yüksek kulesi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da açıldı.

Açılış gününde 634 metre yüksekliğindeki Sky Tree'yi yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Yetkililer, televizyon ve radyo yayınları için kullanılacak Sky Tree'nin kentin en önemli turistik yerlerinden biri olacağını söyledi.

Dünyanın en yüksek kulesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sky Tree, bu unvanı Çin'deki Canton kulesinden devraldı. Canton Kulesi, 600 metre yüksekliğinde.

Dünyanın en yüksek binası ise, Dubai'de yer alıyor. 828 metre yüksekliğindeki Burç Halife gökdeleninde 160'ı kullanılabilir 165 kat bulunuyor.



