Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

En yüksek kule açıldı

Dünyanın en yüksek kulesi, Tokyo'da açıldı

En yüksek kule açıldı

Dünyanın en yüksek kulesi, Tokyo'da açıldı

22 Mayıs 2012 Salı 09:58
1276 Okunma
En yüksek kule açıldı

Dünyanın en yüksek kulesi, Japonya'nın başkenti Tokyo'da açıldı.
Açılış gününde 634 metre yüksekliğindeki Sky Tree'yi yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Yetkililer, televizyon ve radyo yayınları için kullanılacak Sky Tree'nin kentin en önemli turistik yerlerinden biri olacağını söyledi.
Dünyanın en yüksek kulesi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sky Tree, bu unvanı Çin'deki Canton kulesinden devraldı. Canton Kulesi, 600 metre yüksekliğinde.
Dünyanın en yüksek binası ise, Dubai'de yer alıyor. 828 metre yüksekliğindeki Burç Halife gökdeleninde 160'ı kullanılabilir 165 kat bulunuyor.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 01:59
Anahtar Kelimeler:
Sky TreeTokyoYüksek Kule
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ