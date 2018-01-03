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En hızlı yolculuğu yaptılar

Tesla Model 3 otomobil ile Los Angeles'tan New York'a 50 saatte ulaşan, "The Drive" dergisi editörü Roy ve araç sahibi Rozelle, elektrikli bir otomobille yapılmış en hızlı yolculuğu gerçekleştirdiler.

En hızlı yolculuğu yaptılar

Tesla Model 3 otomobil ile Los Angeles'tan New York'a 50 saatte ulaşan, "The Drive" dergisi editörü Roy ve araç sahibi Rozelle, elektrikli bir otomobille yapılmış en hızlı yolculuğu gerçekleştirdiler.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:30
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En hızlı yolculuğu yaptılar

ANKARA

Amerika kıtasını elektrikli otomobille geçme rekoru, Elon Musk'un sahibi olduğu Tesla Motors'un ürettiğiModel 3 aracıyla kırıldı.

ABD'de yayın yapan "The Drive" dergisinde yer alan habere göre, dergi editörlerinden Alex Roy, araç sahibi Daniel Rozelle ile birlikte Los Angeles'tan New York'a 50 saat 16 dakika ve 32 saniyede ulaşmayı başardı.

Los Angeles'ın hemen dışında, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Redondo Sahili'nden 28 Aralık'ta yola çıkan ekip, 30 Aralık'ta Atlantik Okyanusu kıyısındaki New York şehrine vardı.

Ekibin Amerika kıtasını bir uçtan diğerine kat eden yolculuğu, elektrikli bir araçla yapılmış en hızlı yolculuk oldu.

Önceki rekor yine Alex Roy önderliğindeki bir ekip tarafından, şirketin bir başka elektrikli otomobil modeli Model S ile kırılmıştı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Tesla Model 3Los AngelesAmerikaNew York
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