Emine Erdoğan 'Kadını Güçlendirme Programı Toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Pakistan ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, "Adalet duygusunu küresel ölçekte tesis edebilmek için uluslararası kamuoyunu harekete geçirecek kampanyalar düzenlemeliyiz." dedi.

Emine Erdoğan, Pakistan hükümetine bağlı olarak 2008 yılından itibaren sosyal politikalar alanında faaliyet gösteren Benazir Gelir Destek Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kadını Güçlendirme Programı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Pakistan ve Türkiye arasındaki tarihi dostluğun önemine değinerek, bu dostluğu yeni nesillere aktarmak gerektiğini bildirdi.

"Geleneksel algıların değiştirilmesi konusunda iş birliği yapılmalı"

Kız çocuklarının eğitimi, kadına yönelik şiddet ve yoksulluk gibi sorunlar karşısında yanlış algılarla mücadele etmek gerektiğini belirten Emine Erdoğan, birtakım geleneksel algıların değiştirilmesi konusunda iş birliği yapmanın önemine işaret etti.

Emine Erdoğan, "Adalet duygusunu küresel ölçekte tesis edebilmek için uluslararası kamuoyunu harekete geçirecek kampanyalar düzenlemeliyiz." ifadesini kullandı.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in eşi Gülsüm Navaz Şerif'in de katıldığı toplantıda Emine Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın eşi Zeliha Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın eşi Habibe Arslan da eşlik etti.