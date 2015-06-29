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Ekşi hamur suyu boyanın ömrünü uzatıyor

GOÜ'de yapılan araştırmada, ekşi hamursuyunun tekstil ürünlerinde kullanılan boyanın solma ömrünü uzattığı belirlendi

Ekşi hamur suyu boyanın ömrünü uzatıyor

GOÜ'de yapılan araştırmada, ekşi hamursuyunun tekstil ürünlerinde kullanılan boyanın solma ömrünü uzattığı belirlendi

29 Haziran 2015 Pazartesi 12:07
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Ekşi hamur suyu boyanın ömrünü uzatıyor

TOKAT - Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (GOÜ) yapılan araştırmada, ekşi hamur suyunun tekstil ürünlerindeki boyanın solma ömrünü uzattığı tespit edildi.

3 yıl ekşi hamur suyu üzerinde çalışıldı

Doğal Boyalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekşi hamurun köy ekmeklerinin yapımında kullanılan doğal bir maya olduğunu söyledi.

Ekşi hamur suyunun kullanımından da eski literatürlerde bahsedildiğini ancak bu konuda bilimsel bir araştırma yapılmadığını belirten Önal, yüksek lisans tezi kapsamında 3 yıldır ekşi hamur suyu üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Canlı ve kalıcı renkler elde edildi

Saf yün, saf pamuk, saf keten kumaşlar ile ahşap üniteler üzerinde denemeler yaptıklarını aktaran Önal, bu malzemelerde de renk dayanım özelliklerinin korunduğunu belirtti.

Ekşi hamur suyu sayesinde canlı ve kalıcı renkler elde ettiklerini vurgulayan Önal, "Ekşi hamur suyunun, doğal ve hiçbir zararı olmayan kalıcı renkler vermeye yarayan organik mordan (sabitleyici) olduğu kanıtlanmıştır. Bu yöntem aynı zamanda tekstil ürünlerindeki boyanın ömrünü de uzatmaktadır" dedi.

Önal, tekstil endüstrisinde bu tip boyamalar yapan bütün fabrikaların, ekşi hamur suyunu uygulama imkanına sahip olduklarını belirterek, tekstil firmalarıyla görüşüp bu yöntemi ekonomiye kazandırmak için çaba sarf edeceklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 12:29
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHamur
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