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Oyun sektörünü meraklılarıyla buluşturan "e-Gameshow Oyun Yazılım ve Donanımları Fuarı" açıldı

e-Gameshow Fuarı kapılarını açtı

Oyun sektörünü meraklılarıyla buluşturan "e-Gameshow Oyun Yazılım ve Donanımları Fuarı" açıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe 15:27
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e-Gameshow Fuarı kapılarını açtı

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Ergin, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezindeki fuarın açılışında, dünyada oyun sektörünün 110 milyar dolarlık boyuta ulaştığını, Türkiye'deki pazarın ise yaklaşık 700 milyon doları bulduğunu söyledi.

Hedeflerinin ihracatı artırmak olduğunu belirten Ergin, "Biz, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği olarak 700 milyon dolarlık pazarın büyük kısmını alamıyoruz. Bizim ihracatımız 2015 yılında 400 milyon dolarken, 2016'da 500 milyon dolara yükseldi. Yüzde 25'lik büyüme gösterdik. Burada oynanan bütün oyunlar çok kıymetli ama bizi gururlandıran yerli oyunların da oynanması. Yerli oyunlarımızın üretilmesine daha fazla destek vermek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ergin, bilgisayar mühendisliği ve grafik bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerini yaz staj programlarına katılmaya davet etti. 

Fuarın açılışında cosplay yarışmacıların sahneye çıkarak "Freestyle Combat" (oyun müziklerini kullanarak dövüş tekniklerinin sergilendiği spor) koreografisi gerçekleştirmesi ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı. Online turnuvaların yapılacağı fuarda, kodlama ve robotik kodlama yarışması, hazine avı, jonglör gösterisi ve eğitimleri, sanal gerçeklik deneyimleri ve cosplay yarışmasının düzenlenmesi planlanıyor.

Fuara, HAVELSAN, Bilkent Cyberpark, Hacettepe Teknokent, ODTÜ Teknokent, TAV Havalimanları, TOGED, Red Bull ve TED Üniversitesi katılıyor.

Fuar, 14 Mayıs Pazar akşamına kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde gezilebilecek. Etkinlik kapsamında elektro-pop tarzda müzik yapan Bedük de 13 Mayıs Cumartesi saat 18.00'de fuar alanında konser verecek.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Oyun Geliştiricileri DerneğiE-GameshowE-Gameshow FuarıHacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi
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