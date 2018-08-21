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E-Fatura Avantajlarından Yararlanın

Dijital teknolojinin hayatımıza sunduğu katkıları, hiç şüphesiz işlerimizin kolaylaşması adına büyük getirilere sahip oldu.

E-Fatura Avantajlarından Yararlanın

Dijital teknolojinin hayatımıza sunduğu katkıları, hiç şüphesiz işlerimizin kolaylaşması adına büyük getirilere sahip oldu.

21 Ağustos 2018 Salı 12:57
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E-Fatura Avantajlarından Yararlanın

Üreticiler ve tüketiciler açısından yaşanan gelişmelerin ve geliştirmelerin son derece faydalı olması başta zaman kaybını önlemek gibi önemli bir konuda yardımcı olması daha sonra da tasarruf gibi ülkenin en çok üzerinde durması gereken konularda fayda sağladı. İnsan ve çevrenin varoluşu, kullanılan ürünlerde yapılan tasarrufa bağlıdır ve insanın hayatta kalabilmesi de tamamen doğada var olan değerleri tüketmesine bağlıdır. Peki, bu iki önemli detay birbiri ile paralel iken insan nasıl tasarruf yapabilir? Teknoloji dünyasının en büyük gelişmesi olarak kabul edilen bilgisayar ve internet ortamı, birçok alanda hayatımıza kolaylık getirdi. Kâğıt kullanımının düşmesi, enerji tüketiminin azalması ve insan enerjisinin daha az seviyede kullanılması gibi pek çok kolaylıkları beraberinde getirdi. Eskiden, bir mal veya hizmet alırken kâğıt üzerinden hazırlanan faturalar verilirdi, günümüzde de aynı şekilde yapılıyor olsa da geçmiş dönemlere göre daha az kâğıdın kullanıldığını söyleyebiliriz. E-fatura uygulamasının hayatımıza girmesiyle birlikte elektronik ortamda daha fazla fatura kullanımı da sağlanmış oldu. Yapılan araştırmalara göre 2017 yılında uygulamaya geçen firma sayısının geçmiş seneye göre neredeyse 40 katı daha fazla olduğu görülmektedir, bu da tasarrufun sağlanabildiğini gösteren en önemli raporlardan biridir.

E-fatura nasıl kullanılır?

Büyük şirketler ve internet üzerinden hizmet sağlayan kurumlar, müşterilerine hem daha hızlı cevap verebilmek hem de kestikleri faturayı daha kısa sürede ibraz etmek için elektronik ortamda kesilen faturaları tercih ediyorlar. Daha önceki zamanlarda uzak yerlere fatura göndermek bazen imkansız bazen de çok fazla zaman kaybına neden olabiliyordu. Posta yoluyla veya kargo aracılıklarıyla gönderilen faturalar kaybolabiliyor, kullanım zamanı geldiğinde faturaya ulaşılamama sorunu yaşanabiliyordu. Ancak elektronik fatura uygulamasında tüm bunları bir kenara bırakmak ve daha rahat kullanım sağlamak son derece rahat hale getirildi. İnternet üzerinden sipariş alan firmalar, kısa sürede bilgisayar ortamından e-fatura uygulamasına geçerek müşteriye kesilecek faturayı ayarlıyorlar ve e-posta yoluyla saniyeler içerisinde müşteriye ulaşmasını sağlayabiliyorlar. Bu durum, her iki taraf açısından da son derece kolay ve hızlı işlem yapmayı sağlamaktadır. Tabi ki bu uygulama sadece internet kullanıcıları için geçerli değil. Büyük alışveriş mağazalarında da yine aynı durum söz konusudur. Örneğin AVM’den satın alınan bir ürüne kesilen faturayı saklamak gibi bir sorumluluktan kolaylıkla kurtarıyor. Biri muhasebeciye, diğeri müşteriye diğeri şirkette kalmak üzere 3 nüshalı faturaların kullanılması hem maliyeti arttırır hem de arşivde yığınla birikmiş faturaların oluşmasına neden olur. Elektronik fatura uygulamasında ise böyle bir sorun bulunmamaktadır. Tamamen dijital ortamda hazırlandığı ve elektronik arşivde kayıt altında tutulduğu için faturaların saklanması gibi bir sorun da ortadan kalkmış oluyor. Bu da yine şirketler için hem maddi açıdan kazanç elde etmelerini sağlıyor hem de müşteriye daha hızlı cevap verme imkanı tanıyor.

Siz e-fatura sistemine geçmediniz mi?

Büyüyen ve gelişen ülkemizin teknolojik anlamda gelişmelere adapte olması ve kısa sürede bünyelerine dahil etmeleri, hem zamandan hem de paradan kazanmayı sağlamaktadır. Bu gelişmeler içerisinde yer alan ve son zamanlarda kendinden en çok söz ettiren uygulamalardan biri olan e-fatura uygulaması ile siz de şirketinizin maddi kazancını arttırabilir, iş hacmini yükseltebilir ve daha fazla kazanan bir şirket haline gelebilirsiniz. Detaylar için iletişim bilgilerinden firmamıza ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
E-fatura
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