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Dünyanın en hızlı araçları TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

TEKNOFEST İstanbul kapsamında, dünyanın en hızlıları arasında gösterilen farklı özelliklerdeki 7 araç yarışacak. İstanbul Yeni Havalimanı dünyada ilk kez denenecek yarışa ev sahipliği yapmış olacak.

Dünyanın en hızlı araçları TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

TEKNOFEST İstanbul kapsamında, dünyanın en hızlıları arasında gösterilen farklı özelliklerdeki 7 araç yarışacak. İstanbul Yeni Havalimanı dünyada ilk kez denenecek yarışa ev sahipliği yapmış olacak.

14 Eylül 2018 Cuma 13:55
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Dünyanın en hızlı araçları TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, dünyanın en hızlıları arasında gösterilen araçların yarışacağı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansının (AA) "Global iletişim ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 20-23 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, dünyanın en hızlı araçlarının şovuna sahne olacak.

TEKNOFEST İstanbul’un açılışında gerçekleştirilecek yarışta, farklı özelliklerdeki 7 araç 2 gün boyunca yapılan çekimlerin ardından seyircilere yönelik bir şov yapacak.

Yarışacak araçlar arasında, "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" bulunuyor. Söz konusu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullanacak.

İstanbul Yeni Havalimanı da en hızlı araçların mücadele edeceği ve dünyada ilk kez denenecek yarışa ev sahipliği yapmış olacak.

TEKNOFEST kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek

TEKNOFEST İstanbul kapsamında ayrıca, teknoloji yarışmalarının yanı sıra, Solo Türk ve Türk Yıldızlarının gösterileri, Dünya Drone Şampiyonası, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hack İstanbul 2018, THY Seyahat Hackatonu, havacılık gösterileri, seminerler, sergiler, rüzgar tüneli ve planetaryum, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler de düzenlenecek.

Yarışmaların destekçileri arasında, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve TÜRKSAT yer alıyor. TEKNOFEST İstanbul'da birbirinden renkli, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaş grubundan ziyaretçiye deneyim sunacak etkinlikler düzenleniyor.

Festivalin diğer paydaşları arasında AA, Boğaziçi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Demirören Medya, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Başkanlığı, Turkuvaz Medya Grubu, TRT, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Medya ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor. Festivale ulaşım da İstanbul’un farklı noktalarından İETT otobüsleriyle ücretsiz sağlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HavacılıkUzay Ve Teknoloji FestivaliTEKNOFESTTeknofest İstanbulASELSANBaykarBMCİGAİSBAKRoketsanTAITÜBİTAK
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