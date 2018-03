Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!



ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’dan şok itiraflar!...



Dünyada en stratejik konumdaki ülke; TÜRKİYE

“Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’ye ait!”



ABD’li Yahudi bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın, son yüzyılda olan olaylar hakkındaki itirafları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, Rockefeller’in bu itirafları aslında dünyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi tarafından bilinen gerçekler... İşte David Rockefeller’in söyledikleri:



Türkiye bizim için çok önemli...



Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir.



Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’de



Nedenlerine gelince: Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının ve su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye’ye aittir.



İslamiyeti yıkmak istiyorsak;

Türkiye’den başlamalıyız



İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye’den başlamalıyız.



Bu ülke elimizin içinde olmalı



Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya’ya hakim olmak istiyorsak bu ülke (Türkiye) elimizin içinde olmalıdır.



Diğer Türk devletleri de

darbelerle boğulacak



Kafkasya ve Ortadoğu’ya hakim olmak istiyorsak bu ülke (Türkiye) elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır.

Kafkasya ve Orta Asya’daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler.



Bu Türkler birleşse

karşılarında hiçbir güç duramaz



Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz.

Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar.

Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar.



ÖNCE VATAN gazetemizdeki "DAVİD ROCKEFELLER'IN İTİRAFLARI" yazı dizisi büyük ilgi gördü...

David Rockefeller ile ilgili 'orijinal kaynak' soran okurlarımıza, kısa bir kısım kaynak adı sunuyoruz...



