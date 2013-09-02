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Dünyada en stratejik konumdaki ülke; TÜRKİYE

Rockefeller: Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’ye ait!

Dünyada en stratejik konumdaki ülke; TÜRKİYE

Rockefeller: Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’ye ait!

02 Eylül 2013 Pazartesi 17:04
9238 Okunma
Dünyada en stratejik konumdaki ülke; TÜRKİYE

Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!

ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’dan şok itiraflar!...

Dünyada en stratejik konumdaki ülke; TÜRKİYE
“Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’ye ait!”

ABD’li Yahudi bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın, son yüzyılda olan olaylar hakkındaki itirafları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, Rockefeller’in bu itirafları aslında dünyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi tarafından bilinen gerçekler... İşte David Rockefeller’in söyledikleri:

Türkiye bizim için çok önemli...

Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir.

Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’de

Nedenlerine gelince: Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının ve su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye’ye aittir.

İslamiyeti yıkmak istiyorsak;
Türkiye’den başlamalıyız

İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye’den başlamalıyız.

Bu ülke elimizin içinde olmalı

Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya’ya hakim olmak istiyorsak bu ülke (Türkiye) elimizin içinde olmalıdır.

Diğer Türk devletleri de
darbelerle boğulacak

Kafkasya ve Ortadoğu’ya hakim olmak istiyorsak bu ülke (Türkiye) elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır.
Kafkasya ve Orta Asya’daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler.

Bu Türkler birleşse
karşılarında hiçbir güç duramaz

Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz.
Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar.
Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar.

KAYNAKLAR:

ÖNCE VATAN gazetemizdeki “DAVİD ROCKEFELLER’IN İTİRAFLARI” yazı dizisi büyük ilgi gördü...
David Rockefeller ile ilgili ‘orijinal kaynak’ soran okurlarımıza, kısa bir kısım kaynak adı sunuyoruz...

Bringhurst, Bruce. Antitrust
Chernow, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr. Warner Books. (1998). ISBN 0-679-75703-1 Online review.
Collier, Peter, and David Horowitz. The Rockefellers: An American Dynasty. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Ernst, Joseph W., editor. "Dear Father"/"Dear Son:" Correspondence of John D. Rockefeller and John D. Rockefeller, Jr. New York: Fordham University Press, with the Rockefeller Archive Center, 1994.
Folsom, Jr., Burton W. The Myth of the Robber Barons. New York: Young America, 2003.
Fosdick, Raymond B. The Story of the Rockefeller Foundation. New York: Transaction Publishers, Reprint, 1989.
Gates, Frederick Taylor. Chapters in My Life. New York: The Free Press, 1977.
Giddens, Paul H. Standard Oil Company (Companies and men). New York: Ayer Co. Publishing, 1976.
Goulder, Grace. John D. Rockefeller: The Cleveland Years. Western Reserve Historical Society, 1972.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.09.2013 11:55
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HitlerKAÇAKÇILIKAtom BombasıAdnan Menderes’in Idamı1980 DarbesiÖzal’ınKapıları AçmasıKürt Devleti ProjesiOsmanlı’nın YıkılmasıTürkiye’deki Su KaynaklarıTürkler Medeniyetin Beşiğiülkeleri Kim Kontrol Ediyor?MafyaDavid Rockefeller
Yorumlar
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INSALIGIN HOCALARI BIZ TURKLERIZ. 2013-09-03 02:01:43

soykirim ve terorun iki merkezinden 2.si havra 1.si kilise(vatikan)dir.sizin kurdugunuz tuzaklar cok yakinda yuce allahimin iziniyle sizlerin basina gececektir.

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Edip AYANOĞLU 2013-09-06 14:06:20

allah tüm müslimanlari ve türkiyeyi bu münafıklara karşi inşallah zafere ulaştiracaktir.amin

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kaya gazı 2013-09-06 15:33:54

buzengin yahudi her şeyi para ve bilimsel olarak hesaplıyorlar.islamı hiçbir zaman yenemiyeceklerini yakında yüce allah onlara gösterecektir.

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a.nuri kınav 2013-09-07 09:08:09

muhakkak ki rockefeller bu anıları ingilizce yazdı.o kaynağınızın bir fotokopisini falan koyabilir misiniz?çünkü ''iki kıta arasında köprü'' falan,olimpiyat tanıtımı gibi olmuş.inandırıcı değil pek.

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@a.nuri kınav @a.nuri kınav 2013-09-14 20:06:26

DAVİD ROCKEFELLER
ÖNCE VATAN GAZETEMİZDEKİ YAZI DİZİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ..
DAVİD ROCKEFELLER İLE İLGİLİ ORİJİNAL KAYNAK SORAN
OKURLARIMIZA, KISA BİR KISIM KAYNAK ADI SUNUYORUZ

Bringhurst, Bruce. Antitrust
Chernow, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr. Warner Books. (1998). ISBN 0-679-75703-1 Online review.
Collier, Peter, and David Horowitz. The Rockefellers: An American Dynasty. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Ernst, Joseph W., editor. "Dear Father"/"Dear Son:" Correspondence of John D. Rockefeller and John D. Rockefeller, Jr. New York: Fordham University Press, with the Rockefeller Archive Center, 1994.
Folsom, Jr., Burton W. The Myth of the Robber Barons. New York: Young America, 2003.
Fosdick, Raymond B. The Story of the Rockefeller Foundation. New York: Transaction Publishers, Reprint, 1989.
Gates, Frederick Taylor. Chapters in My Life. New York: The Free Press, 1977.
Giddens, Paul H. Standard Oil Company (Companies and men). New York: Ayer Co. Publishing,

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Beyazbaşlı Kartal 2013-09-27 16:25:45

bilinmedik şeyler değil bunlar. bunu söyleyenler,vatan ve millet sevdalıları içeride. h ainler, ayrılıkçılar dışarıda. bu adam bilineni söylüyor. biz söylesek paranoyak oluyoruz, o söyleyince "vay be" mi diyeceğiz. oynanan oyunu görmek yetmiyor. çaresini de bulmak, göstermek, uygulamak ve kurtulmak gerekiyor. mevcut yönetim ile olmaz, yerine getirileceklerle de olmaz. "onların adamı" olmayan adamlar çıkmalı artık meydana. ve millet inanıp arkasından gitmeli. tanrı türk'ü korusun ve yceltsin. amin.

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