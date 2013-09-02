Türkiye üzerinde oynanan oyunlar!
ABD’li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller’dan şok itiraflar!...
Dünyada en stratejik konumdaki ülke; TÜRKİYE
“Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’ye ait!”
ABD’li Yahudi bankacı, iş adamı David Rockefeller’ın, son yüzyılda olan olaylar hakkındaki itirafları tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Ancak, Rockefeller’in bu itirafları aslında dünyadaki gelişmeleri takip eden pek çok kişi tarafından bilinen gerçekler... İşte David Rockefeller’in söyledikleri:
Türkiye bizim için çok önemli...
Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir.
Büyük İsrail’in su kaynakları Türkiye’de
Nedenlerine gelince: Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının ve su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye’ye aittir.
İslamiyeti yıkmak istiyorsak;
Türkiye’den başlamalıyız
İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye’den başlamalıyız.
Bu ülke elimizin içinde olmalı
Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya’ya hakim olmak istiyorsak bu ülke (Türkiye) elimizin içinde olmalıdır.
Diğer Türk devletleri de
darbelerle boğulacak
Kafkasya ve Ortadoğu’ya hakim olmak istiyorsak bu ülke (Türkiye) elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır.
Kafkasya ve Orta Asya’daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler.
Bu Türkler birleşse
karşılarında hiçbir güç duramaz
Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz.
Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar.
Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar.
KAYNAKLAR:
ÖNCE VATAN gazetemizdeki “DAVİD ROCKEFELLER’IN İTİRAFLARI” yazı dizisi büyük ilgi gördü...
David Rockefeller ile ilgili ‘orijinal kaynak’ soran okurlarımıza, kısa bir kısım kaynak adı sunuyoruz...
Bringhurst, Bruce. Antitrust
Chernow, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr. Warner Books. (1998). ISBN 0-679-75703-1 Online review.
Collier, Peter, and David Horowitz. The Rockefellers: An American Dynasty. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Ernst, Joseph W., editor. "Dear Father"/"Dear Son:" Correspondence of John D. Rockefeller and John D. Rockefeller, Jr. New York: Fordham University Press, with the Rockefeller Archive Center, 1994.
Folsom, Jr., Burton W. The Myth of the Robber Barons. New York: Young America, 2003.
Fosdick, Raymond B. The Story of the Rockefeller Foundation. New York: Transaction Publishers, Reprint, 1989.
Gates, Frederick Taylor. Chapters in My Life. New York: The Free Press, 1977.
Giddens, Paul H. Standard Oil Company (Companies and men). New York: Ayer Co. Publishing, 1976.
Goulder, Grace. John D. Rockefeller: The Cleveland Years. Western Reserve Historical Society, 1972.
Önce Vatan Gazetesi
soykirim ve terorun iki merkezinden 2.si havra 1.si kilise(vatikan)dir.sizin kurdugunuz tuzaklar cok yakinda yuce allahimin iziniyle sizlerin basina gececektir.
allah tüm müslimanlari ve türkiyeyi bu münafıklara karşi inşallah zafere ulaştiracaktir.amin
buzengin yahudi her şeyi para ve bilimsel olarak hesaplıyorlar.islamı hiçbir zaman yenemiyeceklerini yakında yüce allah onlara gösterecektir.
muhakkak ki rockefeller bu anıları ingilizce yazdı.o kaynağınızın bir fotokopisini falan koyabilir misiniz?çünkü ''iki kıta arasında köprü'' falan,olimpiyat tanıtımı gibi olmuş.inandırıcı değil pek.
DAVİD ROCKEFELLER
ÖNCE VATAN GAZETEMİZDEKİ YAZI DİZİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ..
DAVİD ROCKEFELLER İLE İLGİLİ ORİJİNAL KAYNAK SORAN
OKURLARIMIZA, KISA BİR KISIM KAYNAK ADI SUNUYORUZ
Bringhurst, Bruce. Antitrust
Chernow, Ron. Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr. Warner Books. (1998). ISBN 0-679-75703-1 Online review.
Collier, Peter, and David Horowitz. The Rockefellers: An American Dynasty. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Ernst, Joseph W., editor. "Dear Father"/"Dear Son:" Correspondence of John D. Rockefeller and John D. Rockefeller, Jr. New York: Fordham University Press, with the Rockefeller Archive Center, 1994.
Folsom, Jr., Burton W. The Myth of the Robber Barons. New York: Young America, 2003.
Fosdick, Raymond B. The Story of the Rockefeller Foundation. New York: Transaction Publishers, Reprint, 1989.
Gates, Frederick Taylor. Chapters in My Life. New York: The Free Press, 1977.
Giddens, Paul H. Standard Oil Company (Companies and men). New York: Ayer Co. Publishing,
bilinmedik şeyler değil bunlar. bunu söyleyenler,vatan ve millet sevdalıları içeride. h ainler, ayrılıkçılar dışarıda. bu adam bilineni söylüyor. biz söylesek paranoyak oluyoruz, o söyleyince "vay be" mi diyeceğiz. oynanan oyunu görmek yetmiyor. çaresini de bulmak, göstermek, uygulamak ve kurtulmak gerekiyor. mevcut yönetim ile olmaz, yerine getirileceklerle de olmaz. "onların adamı" olmayan adamlar çıkmalı artık meydana. ve millet inanıp arkasından gitmeli. tanrı türk'ü korusun ve yceltsin. amin.