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Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor

Dünya'ya en yakın öte gezegen Proxima Centauri b'nin yaşam için hayli elverişli koşullara sahip olabileceği bildirildi.

Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor

Dünya'ya en yakın öte gezegen Proxima Centauri b'nin yaşam için hayli elverişli koşullara sahip olabileceği bildirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:06
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Dünya'ya en yakın öte gezegen 'yaşanabilir' görünüyor

LiveScience'ın haberine göre, Dünya'da iklim değişikliğinin incelendiğine benzer bilgisayar simülasyonlarını kullanan bilim adamları, 2016'da keşfedilen Proxima Centauri b'nin yüzeyinde çok çeşitli koşullar altında yüksek miktarda sıvı halde su bulunabileceği, dolayısıyla canlı organizmalara ev sahipliği yapıyor olabileceği sonucuna vardı.

Yüzeyinin bazı kesimlerinde açık okyanus bulunuyor

Bilim adamları, dev kıtalar, ince atmosferler, farklı atmosfer bileşenleri ve okyanusta tuz miktarında değişiklikler gibi birçok etkeni dahil ederek 18 farklı senaryonun simülasyonunu yaptı, hemen her model çalışmasında Proxima Centauri b'nin, yüzeyinin en azından bazı kesimlerini kaplayan açık okyanusa sahip olduğu neticesi elde edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsünden gezegen bilimci Anthony Del Genio, simülasyonların, öte gezegende yaşam şansının yüksek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Proxima Centauri b'nin cüce yıldızı Proxima Centauri, Güneş'ten 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Gezegenin yıldızına uzaklığı bakımından yaşama uygun bir konumda olduğu belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
LiveScienceGezegenProxima Centauri B
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