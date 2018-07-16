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Dünya Kupası boyunca Rusya’ya 25 milyon siber saldırı

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi." dedi.

Dünya Kupası boyunca Rusya’ya 25 milyon siber saldırı

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi." dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:13
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Dünya Kupası boyunca Rusya’ya 25 milyon siber saldırı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası Uluslararası Güvenlik İşbirliği yetkilileri ile yaptığı toplantıda, 34 ülkeden özel kuvvetlere mensup yaklaşık 130 temsilcinin Dünya Futbol Şampiyonası’nın güvenliğini sağlama çalışmalarına dahil olduğunu belirtti.

İki milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 200 binanın şampiyonaya hazırlık esnasında denetlendiğini kaydeden Putin, 194 yerde 400’den fazla denetimde radyasyon, kimyasal, biyolojik ve patlayıcı kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

Putin, şampiyona boyunca ülkesindeki bilgi altyapılarına siber saldırılar düzenlendiğini dile getirerek, “Dünya Futbol Şampiyonası boyunca Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin2018 FIFA Dünya KupasıSiber Saldırı
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