Dragon'un uzay macerası başladı

CAPE CANAVERAL - Dragon uzay aracı, ABD'deki Cape Caneveral üssünden Falcon 9 füzesiyle fırlatıldı.

Her şey normal seyrederse UUİ'ye malzeme götüren Dragon uzay aracı UUİ'ye Cuma günü kenetlenecek.

SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) şirketi, fırlatma işlemini Şubat ayında yapmayı planlamış, ancak teknik sebeplerle fırlatma defalarca ertelenmişti.

Amerikan uzay mekiklerinin geçen yılın sonunda emekliye ayrılmasıyla, uzay istasyonuna yapılacak ticari ikmal seferleri büyük önem kazanmış oldu.

Özel sektöre ait uzay aracı Dragon ayrıca uzay istasyonundan bilimsel numuneleri ve onarım için Dünya'ya taşınması gereken bozuk makine parçalarını da geri getirerek kilit bir rol üstlenecek.