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Dragon'un uzay macerası başladı

Özel SpaceX şirketine ait, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek Dragon uzay aracı ilk seferine başladı

Dragon'un uzay macerası başladı

Özel SpaceX şirketine ait, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecek Dragon uzay aracı ilk seferine başladı

22 Mayıs 2012 Salı 14:39
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Dragon'un uzay macerası başladı


CAPE CANAVERAL - Dragon uzay aracı, ABD'deki Cape Caneveral üssünden Falcon 9 füzesiyle fırlatıldı.
Her şey normal seyrederse UUİ'ye malzeme götüren Dragon uzay aracı UUİ'ye Cuma günü kenetlenecek.
SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) şirketi, fırlatma işlemini Şubat ayında yapmayı planlamış, ancak teknik sebeplerle fırlatma defalarca ertelenmişti.
Amerikan uzay mekiklerinin geçen yılın sonunda emekliye ayrılmasıyla, uzay istasyonuna yapılacak ticari ikmal seferleri büyük önem kazanmış oldu.
Özel sektöre ait uzay aracı Dragon ayrıca uzay istasyonundan bilimsel numuneleri ve onarım için Dünya'ya taşınması gereken bozuk makine parçalarını da geri getirerek kilit bir rol üstlenecek.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:40
Anahtar Kelimeler:
Dragon
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