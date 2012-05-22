Dijital devrim

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, TOBB Türkiye Medya ve İletişim Meclisi mayıs ayı toplantısının konuğu oldu.



Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Medya ve İletişim Meclisi mayıs ayı toplantısında yaptığı sunumda, güçlü Türkiye'nin güçlü bir haber ajansına da sahip olmasının gerekliliğinden dolayı AA'nın 100. yıl vizyonunun hazırlandığını belirten Öztürk, 2020 yılında hedeflerinin AA'yı dünyanın en etkin 5 ajansından biri yapmak olduğunu söyledi.

AA'daki değişimin ilk olarak logoda başladığını, daha sonra değişimin yayın yapılan dil sayısının artırılması, haber akademisinin kurulması, organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi ve editör masasının oluşturulmasıyla devam ettiğini anımsatan Öztürk, yeniden yapılanma sürecinden sosyal medyaya ayrı bir önem verildiğini ve bu kapsamda hem ajansın sitesinin yenilendiğini hem de twitter ve facebook'un daha etkin kullanıldığını vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın haberde önceliğinin sırasıyla güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı olarak güncellendiğini anlatan Öztürk, ''Ajansımız, AFP, AP ve Reuters gibi dünyanın önemli ajanslarıyla hemen hemen yaşıt. Bizim bu ajanslarla yarışmak gibi bir hedefimiz var. Bu ajanslar arasında ilk olarak AFP'yi gözümüze kestirdik. Çünkü onların yapısı bizimkine çok benziyor. AFP'yi yakalarsak 100. yıl hedefimize de ulaşmış sayılacağız. Bizim bu yarışta en güçlü yanımız özel haberlerimiz olacak. Özellikle Arap coğrafyasındaki her gelişmeden haberimizin olduğu bir organizasyonu kuruyoruz. Bu yapı içinde Arapça anadilde yayın yapılacak'' diye konuştu.

Yeni medya düzeni hala yeterince algılanmıyor

Sosyal ağların ve yeni medya düzeninin gazetelerin tirajını önemli ölçüde düşürdüğüne ve gazetelerin internet sitelerinin gazetelerden daha fazla okunmaya başladığına dikkati çeken Öztürk, ABD'de son 8 yıl içinde 154 gazetenin, İngiltere'de ise geçen yıl 32 gazetenin kapandığını söyledi.

Öztürk, Türkiye'de bazı yayın organlarının internet medyası konusunda geç kaldığını bazıların ise es geçtiğini belirterek, ''Bana göre internet ve dijital dünyada medyayla ilgili gelişmeleri es geçmek, sanayi devrimini es geçmek kadar etki yaratacak. Türkiye sanayi devrimini es geçen ülkelerden biridir. Söz konusu alanın es geçilmesi de sanayideki devrimin es geçilmesi kadar geri bırakacak. Medya alanındaki değişim ülkemizde yeterince algılanmıyor. Bizim bazı yayın organlarımızın bırakın üretim stratejisini, stratejisi bile yok. Hala bazı gazeteler promosyon vererek kendisini okutmaya çalışıyor. Bu süreç bizi etkileyecek ve bizim de gelirlerimiz düşecek.''

Türk medyasının dünyaca etkin marka ve yazarlara sahip olması gerektiğini ve dünyadaki değişimin Türk medyası tarafından da iyi okunmasının önemli olduğunu ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

''Türk medyası olarak çok daraldık, çok içimize kapandık, çok kısır tartışmaların içinde kaldık. Medyamızın uluslararası alana geçmesi gerekiyor. Dünyanın finans ekseni Asya'ya kaydı ama bu Türk medyasında doğru düzgün tartışılmadı. ABD Başkanı iki ayda bir Asya'ya gidiyor. ABD bütün politikasını değişirdi ama medyamız bunu da tartışmadı. Biz bunun önüne geçmek için şimdi Şangay'da, Endonezya'da, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da ofis açıyoruz''

Kaçak haber kullanımı yüzde 10'a kadar düştü

Öztürk, meclis üyelerinin sorularını da yanıtladı.

İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık'ın AA'nın internet haber aboneliği bedelinin yüksek olduğunu öne sürerek, kurumun kaçak haber kullanımının önüne geçmesi gerektiğini söylemesi üzerine Genel Müdür Öztürk, AA haberlerinin kaçak kullanımının önüne geçmek istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öztürk, AA haberlerinin kaçak kullanımının önüne geçmek istediklerini, geliştirilen yazılım sayesinde kaçak kullanılan haberlerin anında tespit edilebildiğini vurgulayarak, ''Kaçak haber kullananlar hakkında dava açıyoruz. Alınan tedbirler sayesinde kaçak haber kullanım oranı yüzde 10'a kadar düştü'' dedi.

Sektör aktörleriyle buluşacağız

Abonelerinin ve medya sektöründe faaliyet gösteren diğer kurumların görüş ve eleştirilerini önemsediklerini ifade eden Öztürk, iletişimi güçlendirmek için medya sektörünün farklı alanlarıyla haziran ayından itibaren bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Sosyal medyanın gücünün daha iyi anlaşılabilmesi için haziran ayında önemli bir organizasyon düzenleneceğini belirten Öztürk, ''Arap Baharı'nın gerçekleştiricileri kabul edilen sosyal medya kullanıcılarını önümüzdeki ay İstanbul'da buluşturacağız. Tahrir Meydanı'ndan tiwit atana, Tunus Medyanı'ndaki Facebook kullanıcısına kadar 18 ülkeden 80 kişi İstanbul'da olacak. Bu, bir ilk niteliğinde olacak'' diye konuştu.