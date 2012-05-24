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Depremde binayı 'damper' tutacak

ODTÜ'den Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Dicleli, bina ve köprüleri deprem etkisine karşı koruyan ''Deprem Enerji Sönümleyici" geliştirdi

Depremde binayı 'damper' tutacak

ODTÜ'den Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Dicleli, bina ve köprüleri deprem etkisine karşı koruyan ''Deprem Enerji Sönümleyici" geliştirdi

24 Mayıs 2012 Perşembe 13:13
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Depremde binayı 'damper' tutacak
ANKARA - ODTÜ Mühendislik Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Dicleli, mevcut bina ve köprüleri deprem etkisine karşı koruyan ''Deprem Enerji Sönümleyici'' cihazı geliştirdi. Cihaz için Dünya Patent Organizasyonu'ndan patent için teknik onay alındı. 
Çelikten yapılan cihazın monte edildiği bina ve köprülerde, deprem enerjisi yapıyı ayakta tutan kolon, kiriş gibi esas yapı elemanları tarafından değil, damperler tarafından emiliyor ve böylece yapının yıkılması engelleniyor.
''Deprem Enerji Sönümleyici'' isimli buluş, ODTÜ'deki araştırmalardan ticari hale dönüştürülen ilk araştırma ürünleri arasında yer alıyor. Buluş için ana konusu yapı malzemeleri olan Alman Maurer Söhne GmbH&Co. KG firması ile lisans anlaşması yapıldı.
Prof. Dr. Dicleli, cihazın Dünya Patent Organizasyonu'ndan patent onayını elde ettiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte ABD, Avrupa, Çin, Japonya, Hindistan ve Rusya'dan patent alma girişimlerine ODTÜ Teknokent aracılığıyla başladıklarını sözlerine ekledi.
 

AA

Son Güncelleme: 24.05.2012 05:14
Anahtar Kelimeler:
Deprem
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