ANKARA - Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrasya Tüneli projesi kapsamında fiber güçlü LTE altyapısıyla kullanıcılara kesintisiz iletişim hizmeti sunmaya hazır olduklarını belirtti.



Doany, "Türk Telekom kullanıcıları, mobil data ve ses iletişimindeki ayrıcalıklı konumlarını denizaltında da sürdürecek. Türk Telekom olarak dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli projesinin iletişim altyapısını sağlayacak olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Denizin 106 metre altında 4,5G kalitesinde hizmet

Turkcell Şebeke Teknolojileri Grup Başkanı Gediz Sezgin de tünel inşaatının tamamlanmasının ardından Turkcell olarak uzun süredir yürüttükleri çalışmaları sonuçlandırdıklarını bildirdi. Deniz seviyesinden 106 metre derine inen 5,4 kilometrelik Avrasya Tüneli'nde 4,5G hizmeti vereceklerini ifade eden Sezgin, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 50 kişinin görev aldığı çalışmalarda 10,8 kilometre leaky feeder kablo ve 12 kilometre fiber optik kablo kullanıldı. Tünel içinde kesintisiz bir şebeke deneyimi için hem Avrupa hem Anadolu tarafına birer sistem odası kuruldu. 4,5G kapsaması bu sistem odalarında beslenen 16 adet radyo ünitesi ile sağlandı. Tünel inşaatı sırasında mobil kapsama sunduk. Turkcell'de çalışan bir mühendisimiz tarafından geliştirilen 'hareketli anten' teknolojisi sayesinde tüm işçilerin iletişim ihtiyaçlarını karşıladık. Mayıs 2014’ten itibaren tünelde çalışanları, yaklaşık 900 gün boyunca Turkcell kalitesiyle birbirlerine ve sevdiklerine bağladık. İnşaat süresince tünelden 6 milyon 75 bin 242 dakika görüşme yapıldı."





AA