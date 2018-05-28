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Cüce gezegenin oluşumuna dair yeni teori

Bilim adamları cüce gezegen Plüton'un oluşumuna dair yeni bir teori ortaya attı.

Cüce gezegenin oluşumuna dair yeni teori

Bilim adamları cüce gezegen Plüton'un oluşumuna dair yeni bir teori ortaya attı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 17:11
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Cüce gezegenin oluşumuna dair yeni teori

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) New Horizons ve Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Rosetta keşif uydularının bulgularından hareket eden ABD'nin Southwest Araştırma Enstitüsü bilim adamları, Plüton'un, Güneş Sistemi'nin dış çeperindeki kuyruklu yıldızların ve asteroidin birleşmesiyle oluşmuş olabileceğini ileri sürdü.

Cüce gezegenin parlak sol lobunu oluşturan Tambough Regio bölgesini meydana getiren Sputnik Planitia buzulundaki nitrojen dağılımının kimyasal kompozisyon bakımından Kuiper Kuşağı'ndaki asteroidlerle ve Rosetta'nın incelediği 67P gibi kuyruklu yıldızlarla benzer olmasından hareket eden araştırmacılar, cüce gezegenin söz konusu gök cisimlerinin binlercesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş olabileceği varsayımını ortaya attı.

Varsayımı doğrulamak için yalnızca mevcut nitrojen miktarını değil zaman içinde cüce gezegenin atmosferinden sızarak ayrılmış olan miktarı da hesaba katan araştırmacılar bunun için ideal koşullarda dengeli olması beklenen karbonmonoksit ve nitrojen oranlarını kıyasladı.

Bilim adamları karbondioksitin az bulunmasının yüzey buzullarındaki sıkışmaya ve su tarafından parçalanmasına bağlıyor. Bunun da benzer kimyasal bileşime sahip asteroid ve kuyruklu yıldızların katmanlaşmasıyla oluştuğu düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Icarus" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık Ve Uzay DairesiNASA
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