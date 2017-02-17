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Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler bulundu

NASA'ya ait Dawn keşif uydusu, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağının en büyük cismi olan cüce gezegen Ceres'te organik bileşke izleri tespit etti.

Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler bulundu

NASA'ya ait Dawn keşif uydusu, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağının en büyük cismi olan cüce gezegen Ceres'te organik bileşke izleri tespit etti.

17 Şubat 2017 Cuma 13:31
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Cüce gezegen Ceres'te organik bileşkeler bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)Dawn keşif uydusunun Görünür ve Kızılötesi Spektrometre (VIR) donanımını kullanan bilim adamlarının Ceres'in kuzey yarım küresindeki Ernutet krateri çevresinde metil ve metelin gibi işlev gruplarına ait organik bileşke izlerine rastladığını bildirdi.

Asfaltit ve kerit gibi katran benzeri hidro-karbonlardan arta kaldığı tahmin edilen bileşkeler her ne kadar krater bölgesinde bulunmuş olsa da meteor çarpmasıyla ortaya çıkan sıcaklığa dayanamayacakları için, büyük ihtimalle dışarıdan gelmediği, gezegenin kendi materyal yapısını içinde bulunduğu belirtildi.

Daha önceki çalışmalarda gerek Dawn gerekse diğer keşif uyduları cüce gezegende su buzullarının yanı sıra tuz, karbonat ve amonyak-yoğun kil gibi organik maddelerin varlığını keşfetmişti.

Yeni organik bileşkelerin keşfi, cüce gezegenin canlı yaşamının oluşması için gerekli yapı taşlarını içeren karmaşık bir kimyasal çevreye sahip olduğunu ortaya koydu.

950 kilometrelik çapıyla Güneş Sistemi'ndeki en büyük asteroit olan Ceres, Güneş sisteminin erken dönem oluşumlarını yansıttığı düşünüldüğü için astronomların yoğun ilgi gösterdiği bir gök cismi.

NASA'nın 2007 yılında uzaya yolladığı Dawn, ilk 2011 yılında aynı asteroit kuşağındaki cüce gezegen Vesta'da ulaşmış, yörüngede 14 ay keşif faaliyeti yürüttükten sonra 2012 sonunda Ceres'e doğru yola çıkmıştı. Uydu, Mart 2015'ten bu yana Ceres yörüngesinde incelemeler yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
NASADawn Keşif Uydusu
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