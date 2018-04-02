Çocukları Korumanın En Güvenli Yolu: Gizli Kameralar

Geçtiğimiz haftalara, aylara baktığımız zaman bir çok çocuk bakıcı şiddetlerine dair haberler yayınladık, ve her zaman olduğu gizi halen üzülerek yayınlamaya devam ediyoruz.

Önce Vatan Gazetesi olarak haber başlığında da belirttiğimiz gibi çocuklarınızı korumanın en güvenli yolunun gizli kamera çeşitlerinin olduğunu tespit ettik. Araştırmalarımıza göre gizli kameralardan haberdar olmayan milyonlarca insan var, aksine gizli kameralardan haberdar olan aileler ise çocuklarını gözlem altında tutarak olası çocuk bakıcı şiddetlerinin önüne geçebilmektedirler. Söz konusu çocuklar ise bu ürünleri kullanmanın gerekliliğini göz ardı etmemenizi tavsiye ediyoruz.

Günümüz teknolojisinde yaygınlaşan ve çocukların yaşam kalitesi için büyük rol oynayan gizli kameraları en ince ayrıntısına kadar tanıyalım.

Gizli Kamera Nedir?

Herhangi bir obje ve çeşitli aksesuar ürünlerine özel işçilik ile kamera sisteminin gizli olarak yerleşmesi sonucu ortaya çıkan ürünlerdir gizli kameralar!

Hangi Ürünlerde Gizli Kameralar Vardır?

Başta elektronik ürünler olmak üzere; uydu alıcısı, CD player, televizyon, klima, bilgisayar hoparlörü, müzik sistemi, yazıcı. Hediyelik eşyalar; mumluk, biblo çeşitleri, kolye, masa üstü saatler, çiçek, takı kutusu v.b. Çanta grupları; erkek çantası, bayan çantası ve çocuk çantası gizli kamera .

Mutfak gereçleri; ahşap ve plastik peçetelik, plastik çöp kutusu, çatal bıçak desenli mutfak saatleri.

Ofis aksesuarları; kalemlik, masa üstü mini müzik çalar grupları, dosyalık, masa lambası, şarj aletleri, tekli ve çoklu resim çerçeveleri, küllük, hesap makinesi, masa üstü çalar saatler.

Duvar tipi askılı ürünler; plastik ve ahşap askılıklar, tablo, duvar saati, resim çerçevesi, anahtar askılığı, metal duvar tipi çiçek, ayna, ışıldak, oda spreyi.

Maket yapılar; maket ev, maket araba ve benzeri maket eserleri.

Yukarıda ayrıntılı olarak sıraladığımız tüm ürün grupları aksesuar kameralar kategorisi altında satışa sunulmaktadır. Bunların dışında kişi üzerinde taşınan gizli kameralar ise şu şekildedir; kalem, anahtarlık, gözlük, çakmak, şapka, düğme, kravat, kemer, kol saati, bileklik, mini mp3 çalar, flash bellek, power bank ve cep telefonu.

Çocuklar için duyarlı olmanın zamanı geldi! Sizler için inceleyip sıraladığımız envai çeşit gizli kamera modelleri ile çocuklarınızı kontrol altında alabilirsiniz. Üstelik bu teknoloji ürünleri kablosuz olmakla beraber, uzaktan online olarak takip edebileceğiniz özel sistemlere de sahiptirler.

Gizli kameraları sadece çocuk bakıcı şiddetlerine karşı koymak için değil, aynı zamanda hasta ve bakıma muhtaç kişilerin kontrollerini sağlamak, ihanet şüpheleri, hırsızlık olayları ve bunun gibi bir çok durumlarda kullanabilirsiniz.

Gizli Kamera Kullanıcılarının Yasal Sorumlulukları:

Bu ürünleri yaş ve cinsiyet fark etmeksizin tüm tüketiciler satın alabilir. Ancak bu ürünleri; tehdit, şantaj, kişilik haklarına tecavüz ve buna benzer tüm durumlarda kullanılmasıyla beraber, resmi dairelerde evrak, özel yazılar ve izinsiz belgelerin kopyalanması suç teşkil etmektedir.