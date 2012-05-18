Çin'de 152 milyon kişi 3G kullanıyor

Çin Endüstri ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'de bu yılın Mart sonu itibariyle 152 milyon 3G kullanıcısı olduğu belirtildi.

Mobil internet kullanıcı sayısının 370 milyona ulaştığını ifade eden Bakan Yardımcısı Şang Bing, bu rakamın Çin'deki toplam internet kullanıcı sayısının yüzde 70'ine tekabül ettiğini vurguladı.

''Elektronik alışveriş, mobil ödeme ve sosyal paylaşım sitelerinin ülkede giderek daha revaçta'' olduğunu söyleyen Şang, ''Bilişim ve haberleşme endüstrisinin, ekonomik ve sosyal gelişime yön veren başlıca unsur'' olduğunun altını çizdi.

Resmi rakamlara göre, 158 milyon kablolu internet kullanıcısının olduğu Çin'de, 1,01 milyar kişi cep telefonu kullanıyor.

