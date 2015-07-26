Çin uzaya iki uydu daha gönderdi

PEKİN



Çin'in uzaya iki navigasyon uydusu gönderdi.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu" sistemi için iki uydu daha gönderildi.



Haberde, navigasyon sistemi kapsamında gönderilen uydu sayısının 19'a çıktığı ifade edilirken, uyduların kısa süre içinde önceden belirlenmiş yörüngelerine oturduğu açıklandı.



Fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan Uzun Yürüyüş adlı taşıyıcı roket serisine ait Yüencıng-1 roketinin kullanıldığı ve bu modelin tek fırlatmada birden çok uyduyu yörüngeye oturtabilme özelliğinin bulunduğu ifade edildi.



Meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon, haritalandırma gibi alanlarda bilgi sağlama amaçlı geliştirilen Kuzey Yıldızı uydu serisinin 2020 yılına kadar yörüngede 30 uyduya ulaşarak daha etkin ve kapsamlı küresel konumlandırma hizmeti sağlaması hedefleniyor.