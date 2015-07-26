Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Çin uzaya iki uydu daha gönderdi

Çin'in tek taşıyıcı roketle uzaya iki navigasyon uydusu gönderdiği bildirildi.

Çin uzaya iki uydu daha gönderdi

Çin'in tek taşıyıcı roketle uzaya iki navigasyon uydusu gönderdiği bildirildi.

26 Temmuz 2015 Pazar 10:57
1255 Okunma
Çin uzaya iki uydu daha gönderdi

PEKİN

Çin'in uzaya iki navigasyon uydusu gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden tek taşıyıcı roketle Çin'in yapım aşamasındaki küresel "Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu" sistemi için iki uydu daha gönderildi.

Haberde, navigasyon sistemi kapsamında gönderilen uydu sayısının 19'a çıktığı ifade edilirken, uyduların kısa süre içinde önceden belirlenmiş yörüngelerine oturduğu açıklandı.

Fırlatma işleminde, ülkenin yerli üretimi olan Uzun Yürüyüş adlı taşıyıcı roket serisine ait Yüencıng-1 roketinin kullanıldığı ve bu modelin tek fırlatmada birden çok uyduyu yörüngeye oturtabilme özelliğinin bulunduğu ifade edildi.

Meteoroloji, balıkçılık, telekomünikasyon, haritalandırma gibi alanlarda bilgi sağlama amaçlı geliştirilen Kuzey Yıldızı uydu serisinin 2020 yılına kadar yörüngede 30 uyduya ulaşarak daha etkin ve kapsamlı küresel konumlandırma hizmeti sağlaması hedefleniyor. 

AA

Son Güncelleme: 26.07.2015 09:57
Anahtar Kelimeler:
ÇinOncevatanUydu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ