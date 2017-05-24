Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin sularda

PEKİN

Çin'in derin sularda inceleme yapabilen insanlı keşif ve araştırma denizaltısı Ciaolong (Mistik Deniz Ejderhası), Pasifik Okyanusu'nda deniz seviyesinin 4 bin 811 metre altına indirildi.

Shanghai Daily'nin haberine göre, Şiangyanghong 09 adlı gemiyle bölgeye gönderilen Ciaolong, Pasifik Okyanusu'nda dünyanın en derin noktası olarak bilinen Mariana Çukuru'nda 4 bin 811 metre derinliğe indirilerek yaklaşık 9 saat dalış ve keşif görevi yürüttü.

Okyanusta keşif, gözlem ve izleme yapan Ciaolong, Mariana Çukuru'ndan taş, deniz suyu ve denizyıldızı örnekleri topladı.

Bilim insanlarının topladığı örnekler, derin sularda yaşanan ekosistem, canlı hayatı ve biyocoğrafik konularının araştırılmasında kullanılacak.

Dalış boyunca okyanus altında teknik ve iletişim ekipmanlarının denendiğini Ciaolong, ikinci dalışını yarın gerçekleştirecek.

Ciaolong, 2012 yılında 7 bin metrelik Pasifik'teki Mariana Çukuru'na dalarak rekor kırmıştı.