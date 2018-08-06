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Çin'in hipersonik hava aracı ses hızının altı katına ulaştı
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Çin'in hipersonik hava aracı ses hızının altı katına ulaştı
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Çin'in hipersonik hava aracı ses hızının altı katına ulaştı

Çin’in saatte 7 bin 344 kilometre hıza ulaşan hipersonik hava aracı test ettiği bildirildi.

Çin'in hipersonik hava aracı ses hızının altı katına ulaştı

Çin’in saatte 7 bin 344 kilometre hıza ulaşan hipersonik hava aracı test ettiği bildirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:36
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Çin'in hipersonik hava aracı ses hızının altı katına ulaştı

PEKİN 

China Daily gazetesinin Çin Havacılık ve Aerodinamik Teknolojileri Akademisine (China Academy of Aerospace Aerodynamics) dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeybatısında denenen hipersonik hava aracı Starry Sky - 2 (Şing Kong - 2) 400 saniyede 7 bin 344 kilometre hıza ulaştı.

Hipersonik aracın önce katı yakıtlı roketle yol aldığı daha sonra katı yakıtlı roketten ayrılarak kendi bağımsız itki sistemiyle seyrine devam ettiği kaydedildi.

Aracın önce ses hızının yaklaşık 5,5 katı olan 5,5 Mach’a çıktığı ve ultra hızlı olarak nitelenen yüksek hızını 400 saniye sürdürdüğü ifade edildi.

Starry Sky-2’nin daha sonra ses hızının altı katı olan 6 Mach’a çıktığı ve saatte 7 bin 344 kilometre hıza ulaştığı kaydedildi.

Yaklaşık 10 dakika süren test uçuşunda 30 kilometre irtifa kaydeden ve geniş açılı manevralar yapan Starry Sky-2’de Çin'in yerli olarak geliştirdiği sıcaklık-denge termal koruma sistemi ile çok sayıda gelişmiş teknolojinin denendiği belirtildi. Ayrıca hipersonik aracın geliştirilmesinin 3 yıl aldığı dile getirildi.

Hipersonik teknoloji

Ses hızı, saniyede 343,2 metre olarak alınıyor. Hipersonik hava araçları, Mach 5 hızıyla (ses hızının 5 katı) veya daha yüksek hızla hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.

ABD'de 2011'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2'yi test etmiş ancak araç Pasifik Okyanusu'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti.

Çin geçen yıl mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach 5 - Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti.

Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hipersonik Hava AracıÇin
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