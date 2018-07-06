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Çin'den ABD'ye tarife yanıtı

Pekin yönetimi, ABD'nin tarife artışına karşılık olarak ABD'den ithal ürünlerine ilave gümrük tarifeleri uygulayacak.

Çin'den ABD'ye tarife yanıtı

Pekin yönetimi, ABD'nin tarife artışına karşılık olarak ABD'den ithal ürünlerine ilave gümrük tarifeleri uygulayacak.

06 Temmuz 2018 Cuma 13:54
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Çin'den ABD'ye tarife yanıtı

Çin, ABD'nin bazı ihraç ürülerine getirdiği ilave gümrük tarifelerine karşılık ABD'den ithal ürünlere tarife artışına gideceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hu Çunhua, ABD'nin Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla teknoloji ürününe dün geceden itibaren uygulamaya başladığı yüzde 25 ek gümrük vergisine karşılık olarak, ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürülüğe gireceğini" açıkladı.

Sözcü Hu, tarife artışlarının hangi kalemlerde ve ne miktarda olacağına dair bilgi vermedi.

Pekin yönetimi daha önce ABD'nin tarife artışı kararına karşılık olarak aralarında domuz eti, soya fasülyesi, elektrikli otomobil ve viski gibi ürünlerin olduğu 34 milyar dolar değerindeki ithal kalemine ilave gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

ABD-Çin ticaret savaşı

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirilmesi kararını aldı.

Bu gelişmenin hemen ardından ABD yönetimi, Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle bini aşkın Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığını açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolarlık daha gümrük vergisi uygulanması talimatını vermişti.

İki ülkenin, ticaret savaşında karşılıklı gümrük vergisi artışlarını sürdürmesi halinde 2020 itibarıyla küresel ekonomik büyümeyi binde 5 azaltabileceği tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinABDIlave Gümrük Tarifeleri
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