Çin 7 bin metreye insanlı dalış yapacak

Çin dünyanın en derin insanlı dalışını yapmak için Mariana çukuruna "Mistik Deniz Ejderhası (Ciaolong)" adlı denizaltısını taşıyan bir oşinografi gemisi gönderdi.

Ulusal basındaki haberlerde bu ayın ortalarında yahut Temmuz başında 7 bin metreye insanlı dalış yapmak üzere Çin'den ayrılan gemide dalışı, 100 civarında bilim adamı yerinde inceleyecek.

Ye Song, Fu Vıntao ve Tang Cialing adlı üç dalgıcın "Mistik Deniz Ejderhasıyla" dalacağı belirtilirken, bilim adamlarının da dalış sırasında alınan deniz dibi örneklerini inceleyeceği kaydedildi.

Ciaolong'un daha önce 3 bin 759 metre seviyesine daldığı kaydedilirken, bu dalış Çin'i ABD, Rusya, Fransa ve Japonya'nın ardından 3 bin 500 metre derinliğin altına inebilen beşinci ülke konumuna getirmişti.

Çin Devlet Okyanus idaresinden Liu Şinçıng, 7 bin metrelik dalışın insanlık tarihinde bir ilk olduğunu söyledi ve bu durumdan kazanılacak birçok deneyim olduğunu vurguladı.

Liu ayrıca Çin'in derin deniz dalış teknolojisinin "açık bir kaynak" olduğunu belirtti ve bunun yabancı bilim adamlarının da kullanımına açılacağını ifade etti.

Habere göre, şu ana kadar Rusya ve Japonya 6 bin metre derinliğe ulaşmıştı.

Ciaolong'un baş tasarımcısı Şü Çinan, denizaltının hidrolik basınç sistemlerinin yüksek basınç ve ani ısı değişiklikleri için geliştirildiğini anlattı.

Çin, Ciaolong projesini 2002 yılında başlatmıştı.

Ciaolong'un Temmuz ortasında Çin'e dönmesi bekleniyor.





