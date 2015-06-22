TEKİRDAĞ - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu tarafından hazırlanan projeyle ilk kez ceviz ağaçlarında damla sulama sistemi kullanılacak.



"Damla Sulama ile Sulanan Ceviz Ağaçları İçin Uygun Lateral Tertip Biçiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da 3 yıl için 200 bin lira bütçeyle desteklenecek.



Proje, ceviz ağaçlarında yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'de ilk olma özelliğini taşırken, mart ayında uygulama için oluşturulan 15 dönüme dikilen fidanların hepsi tuttu.



NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projenin, ceviz sulamasına ilişkin Türkiye'de yapılan ilk proje olduğunu bildirdi.



Uygulamanın 3 yıl destekleneceğini ancak projenin 10 yıla kadar süreceğini aktaran Erdem, cevizde verim değerleri 7 yıldan sonra normale döndüğü için projenin uzun yıllar sürecek bir takibi olacağını kaydetti.



Amaçlarının, damla sulama koşulları altında ceviz için uygun sulama zamanının planlanması olduğunu ifade eden Erdem, şöyle devam etti:



"Ceviz, bölgemizde hakim bir bitki olmaya başladı. Özellikle orman arazilerinde devlet yatırımlarıyla birlikte ceviz alanları gün geçtikçe artmaktadır. Cevizden ilk verim 7 yıl sonra alındığı için o zamana kadar geçen süre yatırım olarak geçmektedir. Bunun içinde de sulama önemli bir paya sahiptir. Suyun kaynağından alınması, tarlaya iletilmesi ve bitkinin alıp kullanması önemlidir. Bu çalışmayla birlikte yöremizdeki ceviz üreticilerine sulama açışından temel olacak bitki su tüketimi, uygun sulama zamanı ve uygun projeleme koşullarının çözümüne yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Yaklaşık 15 dönümlük bir pilot arazimiz var. Bu alanımızda 2 farklı damla sulama sistemi ve 3 farklı sulama zamanı denenmektedir. Amerikan menşeli cevizler mart ayında 8'e 8 metre aralıklarla dikildi."



Erdem, ceviz fidanları dikilen araziyle hem çiftçilere yapılanları göstermeyi hem de üniversite öğrencilerinin çalışmalarını alanda yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



