Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ceviz ağaçlarında damla sulama sistemi

Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu tarafından hazırlanan projeyle ilk kez ceviz ağaçlarında damla sulama sistemi kullanılacak

Ceviz ağaçlarında damla sulama sistemi

Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu tarafından hazırlanan projeyle ilk kez ceviz ağaçlarında damla sulama sistemi kullanılacak

22 Haziran 2015 Pazartesi 13:23
1895 Okunma
Ceviz ağaçlarında damla sulama sistemi

TEKİRDAĞ - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu tarafından hazırlanan projeyle ilk kez ceviz ağaçlarında damla sulama sistemi kullanılacak.

"Damla Sulama ile Sulanan Ceviz Ağaçları İçin Uygun Lateral Tertip Biçiminin ve Sulama Programının Belirlenmesi" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da 3 yıl için 200 bin lira bütçeyle desteklenecek.

Proje, ceviz ağaçlarında yapılan çalışmalar kapsamında Türkiye'de ilk olma özelliğini taşırken, mart ayında uygulama için oluşturulan 15 dönüme dikilen fidanların hepsi tuttu.

NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projenin, ceviz sulamasına ilişkin Türkiye'de yapılan ilk proje olduğunu bildirdi.

Uygulamanın 3 yıl destekleneceğini ancak projenin 10 yıla kadar süreceğini aktaran Erdem, cevizde verim değerleri 7 yıldan sonra normale döndüğü için projenin uzun yıllar sürecek bir takibi olacağını kaydetti.

Amaçlarının, damla sulama koşulları altında ceviz için uygun sulama zamanının planlanması olduğunu ifade eden Erdem, şöyle devam etti:

"Ceviz, bölgemizde hakim bir bitki olmaya başladı. Özellikle orman arazilerinde devlet yatırımlarıyla birlikte ceviz alanları gün geçtikçe artmaktadır. Cevizden ilk verim 7 yıl sonra alındığı için o zamana kadar geçen süre yatırım olarak geçmektedir. Bunun içinde de sulama önemli bir paya sahiptir. Suyun kaynağından alınması, tarlaya iletilmesi ve bitkinin alıp kullanması önemlidir. Bu çalışmayla birlikte yöremizdeki ceviz üreticilerine sulama açışından temel olacak bitki su tüketimi, uygun sulama zamanı ve uygun projeleme koşullarının çözümüne yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Yaklaşık 15 dönümlük bir pilot arazimiz var. Bu alanımızda 2 farklı damla sulama sistemi ve 3 farklı sulama zamanı denenmektedir. Amerikan menşeli cevizler mart ayında 8'e 8 metre aralıklarla dikildi."

Erdem, ceviz fidanları dikilen araziyle hem çiftçilere yapılanları göstermeyi hem de üniversite öğrencilerinin çalışmalarını alanda yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 11:32
Anahtar Kelimeler:
Cevizönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
'Bilemediğimiz tek şey depremin zamanı'
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Genlerin empati kurmaktaki rolü keşfedildi
Çin'den yapay zeka atılımı
Çin'den yapay zeka atılımı
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Yerli baz istasyonu ULAK'ta teslimatlar başlıyor
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
Microsoft'tan 'güncel yazılım' uyarısı
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
CEO Club Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi’nde Geleceğin Trendleri Konuşuldu
'Koku delil olarak kullanılmalı'
'Koku delil olarak kullanılmalı'
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Pelikan yuvadan uçmaya hazırlanıyor
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi
Zikanın yayılmasını kolaylaştıran protein türü keşfedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ