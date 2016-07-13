CERN'e kabul edilen ilk tıp öğrencisi: Ahmet Serdar Mutluer

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne (CERN) dünyada stajyer olarak kabul edilen ilk tıp öğrencisi Ahmet Serdar Mutluer, nörobilim alanında çalışmalar yapacak.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Mutluer, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarına sahip, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan CERN'e kabul edilmesine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, CERN'de nörobilim üzerine çalışan araştırmacıların, ağırlıklı matematik, fizik ve bilgisayar bilimleri üzerinde yoğunlaştığını belirterek, "Nörobilime ilişkin çalışmalar daha çok beynin işlevlerinin anlaşılması ve bilgisayar modellemesinin oluşturulması üzerine." dedi.

Mutluer, CERN'nin yüksek enerji fiziki alanında çalışmalar yapan bir araştırma merkezi olduğunu dikkati çekerek, staj süresince yapacağı çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bir tıp öğrencisi olarak, program süresince beynin sinir iletim yolaklarının bilgisayar modellemesi ile oluşturulmasına yönelik nörobilim alanında çalışmalar yapacağım. CERN, aynı zamanda yenilebilir enerjiden medikal alanlara kadar pek çok alanda da insanlığın problemlerine çözümler üretmeye çalışan, insanlık ve bilim hayrına çalışmalar yapan kurumlardan birisi. Orada tıp alanında bir çok problemlere çözüm olabilecek çalışmalar mevcut. Bunlardan biri de kanser çalışmalarında çığır açabilecek olan proton terapi yöntemi. Devamında çeşitli medikal görüntüleme yöntemlerinden tutun aklınıza gelebilecek her türlü alanda çok muazzam çalışmalar mevcut."

CERN'e staj için 20'den fazla ülkeden, farklı bilim dallarında yüzlerce öğrencinin başvurduğunu anımsatan Mutluer, "Çeşit ülkelerden birçok bilim insanının çalışmalarını gözlemleme ve çalışmalarına katılma imkanı elde edeceğim. Bilime ve ülkeme faydalı biri olabilmek en büyük motivasyonum." diye konuştu.