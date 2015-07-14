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CERN'de yeni parçacıklar keşfedildi

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), evrenin yapısını anlamaya yardımcı olacak yeni parçacıklar keşfedildiğini duyurdu.

CERN'de yeni parçacıklar keşfedildi

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), evrenin yapısını anlamaya yardımcı olacak yeni parçacıklar keşfedildiğini duyurdu.

14 Temmuz 2015 Salı 15:21
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CERN'de yeni parçacıklar keşfedildi
CENEVRE

CERN'den yapılan açıklamada, "Higgs Bozonu" adı verilen atomaltı parçacığın keşfinde kullanılan dünyanın en güçlü ve en büyük parçacık hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda "pentakuark" adı verilen parçacıkların keşfedildiği bildirildi. 

CERN Sözcüsü Guy Wilkinson, "Pentakuark sadece yeni bir parçacık değil, aynı zamanda 50 yıldan fazla yürütülen deneysel araştırmalarda daha önce gözlemlenmemiş bir şekilde parçacıkları yani sıradan proton ve nötronların temel bileşenlerini bir araya getiren bir yol gösteriyor" ifadesini kullandı. 

Wilkinson, beş atomaltı parçacığının bir araya gelerek oluşturduğu "pentakuark" adı verilen yeni parçacıklar üzerinde yapılacak çalışmaların evrenin yapısını daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. 

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıldan uzun süren bir aradan sonra haziran ayında ilk çalıştırmaya göre iki kat fazla enerjiyle tekrar atomları çarpıştırmaya ve fizik verisi sağlamaya başlamıştı. 27 kilometrelik halka şeklindeki tünelde yapılan deneylerin fizik verisi sağlayarak evrenin daha iyi anlaşılmasında yeni keşiflere ışık tutacağı düşünülüyor.

CERN'de yapılan deneyler sonucunda Mart 2013'te parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen Higgs Bozonu keşfedilmişti.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 14:01
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - CERNde Yeni Parçacıklar Keşfedildi
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